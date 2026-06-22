Kiša padala, ali osmijesi nisu nestali: Pogledajte atmosferu s prvog dana INmusica

Zagreb od danas ponovno postaje epicentar europske alternativne glazbe. Na otocima jarunskog jezera otvoren je INmusic festival, koji ove godine slavi veliki jubilej - 20 godina postojanja. Od 22. do 24. lipnja, ova zelena oaza ugostit će svjetska glazbena imena i tisuće posjetitelja koji dolaze po jedinstven spoj vrhunskog glazbenog programa i opuštene festivalske atmosfere.

Prvi dan festivala obilježila je kiša koja je nakratko natopila Jarun, no to nije pokvarilo raspoloženje okupljenih. Posjetitelji su brzo izvadili kabanice pokazujući da ih loše vrijeme ne može omesti. Cijelim se prostorom širila odlična energija, a nasmijana i vesela lica potvrdila su da dobra atmosfera ni ovog puta ne izostaje.

Pogledajte atmosferu prvog dana INmusic festiva