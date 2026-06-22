Dok su mnogi tražili predah uz Muru, brineta u bijeloj kombinaciji prošetala se kao modnom pistom

Nedjelja je u Međimurju protekla u znaku sunca i visokih temperatura, a mnogi su produženi vikend iskoristili za odmor i boravak na otvorenom. Brojni građani osvježenje su potražili uz rijeku Muru, na šetnici Svete Barbare u Murskom Središću, gdje su uživali u šetnji, druženju i opuštenoj ljetnoj atmosferi.

Među šetačima, rekreativcima i obiteljima našao se i fotograf Zlatko Vrzan, koji je svojim objektivom zabilježio djelić atmosfere s jednog od omiljenih međimurskih okupljališta tijekom toplih ljetnih dana.

Koga je sve susreo uz Muru, pogledajte u fotogaleriji koju donosi eMedjimurje.net.hr.