Pogledajte kako je Ana Rucner dočekala ljeto u Medulinu: Neočekivani gost ukrao svu pažnju

Arheološki park Vižula u Medulinu i ove je godine bio pozornica jedinstvenog glazbenog događaja kojim je violončelistica Ana Rucner (43) obilježila prvi dan ljeta i Svjetski dan glazbe. Nakon tradicionalnog jutarnjeg nastupa na Srđu iznad Dubrovnika, Rucner je u večernjim satima održala koncert uz zalazak sunca u Medulinu, nastavljajući priču koja već nekoliko godina povezuje dvije atraktivne hrvatske destinacije.

Publika je imala priliku doživjeti i projekt „Koncertna meditacija 432 Hz“, tijekom kojeg su posjetitelji, uz posebne maske za oči, mogli potpuno opustiti tijelo i um te glazbu doživjeti na drugačiji način. U razgovoru za Net.hr nedavno je najavila upravo takvo iskustvo, a otkrila je i da za večernji koncert priprema posebnog gosta iznenađenja „koji nije s naše planete“. Obećanje je i ispunila, a na pozornici joj se pridružio humanoidni robot.

Uz meditativne trenutke, koncert je donio i prepoznatljivu energiju umjetnice koja je svojim nastupom još jednom spojila prirodu, glazbu i suvremenu tehnologiju.