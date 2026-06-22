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VATRENA NOSTALGIJA /

Ovako su Hrvati nekada slavili Svjetsko prvenstvo: Nema šanse da ste zaboravili ove stvari

Ovako su Hrvati nekada slavili Svjetsko prvenstvo: Nema šanse da ste zaboravili ove stvari
Foto: Instagram/Retroteka/Reddit
Svjetsko prvenstvo nekad je imalo posebnu čar koja se teško može usporediti s današnjim digitalnim vremenom. Informacije su stizale sporije, utakmice su se pratile uz radio prijenose i televizijske ekrane u manjim razlučivostima, a svaki gol ili pobjeda postajali su nacionalni događaj. Ulice su se punile navijačima, a slavlje je bilo spontano i iskreno, bez društvenih mreža i instant reakcija. Albumi sa sličicama, dresovi i zajedničko gledanje utakmica stvarali su osjećaj zajedništva koji se dugo pamti. Svjetsko prvenstvo tada nije bilo samo sport, bio je događaj koji je okupljao cijele obitelji i generacije.
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Iako i danas Svjetsko prvenstvo prate razni dresovi, navijačke kockice i albumi sa sličicama, nekada je sve to imalo posebnu čar i potpuno drugačiji doživljaj.

Svaki novi turnir bio je veliki događaj koji se nestrpljivo čekao, a navijački simboli nisu bili samo suveniri, već pravi dio svakodnevnog života i zajedničkog uzbuđenja.

Uoči i tijekom prvenstva, sličice su se mijenjale ispred škola i trgovina, dresovi su se nosili s ponosom, a svaka utakmica gledala se u društvu obitelji i prijatelja. Nije bilo društvenih mreža ni brzih objava - emocije su se dijelile uživo, iskreno i bez filtera.

Zato smo se prisjetili najpoznatijih stvari koje su obilježile ta nezaboravna Svjetska prvenstva i koje su gotovo svi imali, barem jednom u rukama.

22.6.2026.
6:05
Webcafe.hr
Instagram/Retroteka/Reddit
HrvatskaSvjetsko PrvenstvoNostalgijaNogomet
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