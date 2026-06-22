Ovako su Hrvati nekada slavili Svjetsko prvenstvo: Nema šanse da ste zaboravili ove stvari

Iako i danas Svjetsko prvenstvo prate razni dresovi, navijačke kockice i albumi sa sličicama, nekada je sve to imalo posebnu čar i potpuno drugačiji doživljaj.

Svaki novi turnir bio je veliki događaj koji se nestrpljivo čekao, a navijački simboli nisu bili samo suveniri, već pravi dio svakodnevnog života i zajedničkog uzbuđenja.

Uoči i tijekom prvenstva, sličice su se mijenjale ispred škola i trgovina, dresovi su se nosili s ponosom, a svaka utakmica gledala se u društvu obitelji i prijatelja. Nije bilo društvenih mreža ni brzih objava - emocije su se dijelile uživo, iskreno i bez filtera.

Zato smo se prisjetili najpoznatijih stvari koje su obilježile ta nezaboravna Svjetska prvenstva i koje su gotovo svi imali, barem jednom u rukama.