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GUŽVA NA PLAŽI /

Istok Hrvatske gori: Zgodne legice mamile poglede na omiljenom kupalištu

Istok Hrvatske gori: Zgodne legice mamile poglede na omiljenom kupalištu
Foto: Ivica Benić/SiB.hr
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Visoke temperature i pravi ljetni ugođaj privukli su tisuće Osječana na obalu Drave. Mnogi su osvježenje od vrućina potražili upravo na velikoj dravskoj plaži, gdje su uživali u kupanju, sunčanju i druženju uz rijeku. Prvi pravi ljetni vikend pokazao je da je Kopika i dalje među omiljenim mjestima za bijeg od vrućina u gradu, a tko se sve osvježio u Dravi, pogledajte u galeriji u nastavku. 

Galeriju s Kopike donosi SiB.net.hr.

21.6.2026.
15:40
Hot.hr
Ivica Benić/SiB.hr
KopikaOsijekPlažaCopacabana
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