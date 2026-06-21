Istok Hrvatske gori: Zgodne legice mamile poglede na omiljenom kupalištu

Visoke temperature i pravi ljetni ugođaj privukli su tisuće Osječana na obalu Drave. Mnogi su osvježenje od vrućina potražili upravo na velikoj dravskoj plaži, gdje su uživali u kupanju, sunčanju i druženju uz rijeku. Prvi pravi ljetni vikend pokazao je da je Kopika i dalje među omiljenim mjestima za bijeg od vrućina u gradu, a tko se sve osvježio u Dravi, pogledajte u galeriji u nastavku.

Galeriju s Kopike donosi SiB.net.hr.