Prvi dan ljeta odmah takve i temperature: U 9 sati jedan grad već je bio na +30, pogledajte ostale

Ljeto i službeno počinje danas u 10:24 sati, iako nas već par dana prže prave ljetne temperature. Pred nama su pretežno sunčani i vrući dani, no atmosfera neće biti posve stabilna pa će ponegdje biti i pljuskova s grmljavinom.

U polju smo anticiklone uz pritjecanje toplijeg zraka s juga. Poremećaji se premještaju sjevernije, ali zato ni kod nas par dana neće biti baš sasvim stabilno.

U takvim okolnostima danas ujutro i prijepodne pretežno sunčano, osobito na Jadranu i krajevima uz njega i potpuno vedro, kaže u svojoj prognozi meteorolog RTL-a Dorian Ribarić.

"Poslijepodne i navečer u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro i navečer lokalno bura. Najviša temperatura zraka uglavnom od 30 do 35 °C", stoji na stranicama DHMZ-a.

Ljeto je u punom jeku😎🌡️🥵, iako kalendarski počinje danas u 10:24.

Stoga, pratite #prognozu i #upozorenja ako ih bude, a aktivnosti prilagodite vremenskim prilikama!

Više na https://t.co/7tElXxnRUV. pic.twitter.com/hmrO8QbmuY — DHMZ (@DHMZ_HR) June 21, 2026

A kakvo je stanje bilo u 9 sati ujutro? U galeriji donosimo 15 gradova gdje je bilo najtoplije.