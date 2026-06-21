Prvi dan ljeta odmah takve i temperature: U 9 sati jedan grad već je bio na +30, pogledajte ostale
Ljeto i službeno počinje danas u 10:24 sati, iako nas već par dana prže prave ljetne temperature. Pred nama su pretežno sunčani i vrući dani, no atmosfera neće biti posve stabilna pa će ponegdje biti i pljuskova s grmljavinom.
U polju smo anticiklone uz pritjecanje toplijeg zraka s juga. Poremećaji se premještaju sjevernije, ali zato ni kod nas par dana neće biti baš sasvim stabilno.
U takvim okolnostima danas ujutro i prijepodne pretežno sunčano, osobito na Jadranu i krajevima uz njega i potpuno vedro, kaže u svojoj prognozi meteorolog RTL-a Dorian Ribarić.
"Poslijepodne i navečer u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro i navečer lokalno bura. Najviša temperatura zraka uglavnom od 30 do 35 °C", stoji na stranicama DHMZ-a.
A kakvo je stanje bilo u 9 sati ujutro? U galeriji donosimo 15 gradova gdje je bilo najtoplije.