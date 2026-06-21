Jači od Infantina: Nizozemski kralj i kraljica gledali dvije svoje reprezentacije u jednom danu
Nizozemski kralj Willem Alexander i kraljica Maxima te njihova kći Ariane deseti dan Svjetskog prvenstva imali su što vidjeti.
Gledali smo ih na tribinama stadiona u Houstonu gdje je Nizozemska s 5-1 svladala Švedsku, a sedam sati kasnije, pojavili su se i u Kansasu na utakmici Ekvadora i Curacaa u kojoj je Curacao došao do povijesnog boda.
Zašto su išli gledati Curacao?
Pa, i to je njihova reprezentacija jer iako od 2010. ima autonomnost i dalje je područje pod upravom Kraljevine Nizozemske. Nakon što su proslavili veliku pobjedu Nizozemske, mogli su uživati u povijesnim scenama za njihovu karipsku državicu Curacao.
Inače, kraljica Maxima je rođena Argentinka pa bi ona mogla pogledati i treću svoju reprezentaciju na ovome Svjetskom prvenstvu. Više utakmica od nizozemske kraljevske obitelji pogledao je samo Gianni Infantino.