One trebaju što više vremena izvan kaveza: Osvojile su nas fotografije vaših nimfi

Papige nimfe već desetljećima spadaju među najomiljenije kućne ljubimce, a vlasnike osvajaju svojom privrženošću, inteligencijom i razigranim karakterom. Ove simpatične ptice prepoznatljive su po svojoj uspravnoj krijesti i nježnoj naravi, zbog čega su odličan izbor i za početnike u svijetu ptica. Nimfe vole društvo ljudi, rado komuniciraju s vlasnicima te mogu naučiti oponašati zvukove i jednostavne melodije.

Poznate su i po tome što stvaraju snažnu povezanost s obitelji u kojoj žive, a svakodnevno svojim ponašanjem unose veselje u dom. Uz pravilnu brigu, kvalitetnu prehranu i dovoljno pažnje mogu živjeti dugi niz godina. Njihova znatiželja, druželjubivost i šarm glavni su razlozi zbog kojih ih mnogi smatraju idealnim kućnim ljubimcima.

Poslali ste nam mnoštvo fotografija vaših nimfi, a mi smo teška srca izdvojili njih 40. Pogledajte ih u galeriji.