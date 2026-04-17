Veterinarka upozorava vlasnike pasa: Ne čekajte ako primijetite ove simptome

Jade, kvalificirana veterinarka, govorila je o opasnom stanju poznatom kao torzija želuca. To je skraćenica za dilataciju i volvulus želuca (GDV), a stanje je poznato i kao nadutost. Opisala ga je kao "najgoru noćnu moru svakog vlasnika psa".

Iako je stanje iznimno ozbiljno, Jade napominje da mnogi vlasnici pasa za njega nisu svjesni. "Otkrila sam da dosta vlasnika još uvijek nije čulo za nadutost, a čak i ako jesu, zapravo ne shvaćaju njezinu ozbiljnost jer je nadutost hitno stanje opasno po život za pse", izjavila je.

Što je zapravo torzija želuca?

Veterinarka Jade je na TikToku objasnila da se GDV događa kada se želudac napuni zrakom, što je "dilatacija želuca", a zatim se okrene, što je "volvulus". Kada se želudac okrene oko svoje osi, blokira ulaz i izlaz, što znači da sadržaj zarobljen u želucu ne može nikamo otići, piše Daily Star.

Hrana koja se nalazi u želucu nastavlja se probavljati, oslobađajući pritom plinove. To uzrokuje da se želudac sve više napuhuje, "što je zaista bolno i neugodno za vašeg psa".

"Kada se želudac okrene, može prekinuti dotok krvi u sam želudac ili druge vitalne organe, što može brzo dovesti psa u stanje šoka. Može uzrokovati oštećenje organa, zatajenje organa, i ako psa ne odvedete veterinaru vrlo brzo kako bi dobio kirurško liječenje, ishod će biti smrtonosan", upozorila je Jade.

Simptomi koje ne smijete ignorirati

Veterinarka je naglasila da se ovo smrtonosno stanje ne smije shvatiti olako. To nije situacija u kojoj biste, ako počnete primjećivati simptome, trebali razmišljati: "pričekat ćemo da prođe".

Pas će izgledati vrlo napuhnuto, a trbuh će mu postajati sve veći i tvrđi. Vlasnici mogu fizički vidjeti da je trbuh psa znatno proširen, a ako ga dodirnu sa strane, osjetit će koliko je napet. Drugi ključni znakovi su nemir i stalno gledanje prema trbuhu. Pas će također uporno pokušavati povratiti, ali bez uspjeha.

"Vaš će pas neprestano pokušavati povratiti, ali budući da je ulaz u želudac blokiran, sadržaj ne može izaći", objasnila je. Kao rezultat toga, pas će imati nagon na povraćanje, no izbacivat će samo bijelu pjenu ili slinu, a često će i pojačano sliniti. Među simptomima su i ubrzano, otežano disanje te opća slabost i letargija.

Ako vaš pas pokazuje bilo kakve znakove ili simptome GDV-a, morate ga odvesti veterinaru što je prije moguće. Prema riječima veterinarke, od trenutka kada se simptomi pojave, imate vjerojatno samo jedan do dva sata prije nego što pas mora biti na operacijskom stolu. Dijagnoza se potvrđuje rendgenskom snimkom abdomena, no ako je pas u kritičnom stanju, hitno liječenje može započeti i prije potvrde dijagnoze. Nakon operacije, pas obično ostaje hospitaliziran dan ili dva radi praćenja mogućih komplikacija.

Mjere prevencije

Kako bi se smanjio rizik od torzije želuca, Jade preporučuje nekoliko mjera. Umjesto jednog ili dva velika obroka dnevno, hranu možete podijeliti na tri ili četiri manje porcije raspoređene tijekom dana. Korištenje posuda za sporo hranjenje također može pomoći jer sprječava pse da halapljivo jedu i gutaju velike količine zraka zajedno s hranom.

Kada je riječ o šetnjama, ključno je ne izvoditi psa u šetnju neposredno prije ili poslije obroka. Preporučuje se šetati psa dva sata prije ili nakon hranjenja, a isto vrijedi i za pijenje vode, za što također postoje posude za sporo pijenje.

Kao opcija prevencije postoji i kirurški zahvat. Možete razgovarati sa svojim veterinarom o preventivnoj operaciji, gastropeksiji, pri kojoj se želudac psa pričvršćuje za trbušnu stijenku kako bi se spriječilo njegovo okretanje. Ovaj se zahvat često izvodi tijekom rutinskih postupaka poput kastracije, osobito kod pasmina koje su podložnije ovom stanju, poput velikih pasa s dubokim prsnim košem.

