Muškarci slabog srca, oprez: Internet je poludio za mamom koju nazivaju najzgodnijom na svijetu

Daphne Joy (39) američko-filipinska je manekenka, glumica i poduzetnica koja je međunarodnu prepoznatljivost stekla kroz manekenstvo, filmske uloge i društvene mreže. Široj publici poznata je i kao bivša partnerica repera 50 Centa, s kojim ima sina Sirea. Posljednjih godina često se nalazi u središtu medijske pažnje zbog javnih sporova i pravnih nesuglasica s bivšim partnerom, kao i zbog spominjanja njezina imena u medijski praćenim sudskim postupcima, pri čemu je odbacila sve optužbe iznesene protiv nje. Unatoč kontroverzama, nastavila je razvijati karijeru modela i poduzetnice te zadržala veliku popularnost na društvenim mrežama. Osim po karijeri, poznata je i po atraktivnom izgledu te provokativnim fotografijama koje redovito objavljuje, zbog čega je brojni fanovi opisuju kao najzgodniju majku na internetu.

Kako izgleda atraktivna Daphne Joy - pogledajte u našoj galeriji.