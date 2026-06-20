Nisu zabile ni gol, a pričaju svi o njima: Ovo su žene koje su obilježile Svjetsko prvenstvo
Svjetsko prvenstvo 2026. ne donosi spektakl samo na travnjaku. Dok se reprezentacije bore za naslov svjetskog prvaka, veliku pažnju javnosti ponovno privlače supruge i djevojke nogometaša, poznate kao WAGsice, koje su odavno postale mnogo više od pratnje slavnim sportašima.
Ugledna talijanska Gazzetta dello Sport sastavila je popis najutjecajnijih i najatraktivnijih partnerica nogometaša na turniru, a zajedničko im je da su mnoge od njih izgradile vlastite uspješne karijere te danas predstavljaju globalne brendove.
Pojam "WAG" nastao je početkom 2000-ih u britanskim tabloidima, kada su supruge i djevojke nogometaša redovito punile naslovnice. No, u međuvremenu se mnogo toga promijenilo.
Danas brojne partnerice nogometnih zvijezda vode vlastite tvrtke, snimaju televizijske emisije, surađuju s najvećim svjetskim modnim kućama i okupljaju milijune pratitelja na društvenim mrežama. Njihov utjecaj često nadilazi i popularnost njihovih partnera.
Društvene mreže dodatno su pojačale taj fenomen, a posljednjih godina posebno je popularan trend "WAGcore", stil inspiriran modom ranih 2000-ih koji kombinira sportske dresove s luksuznim modnim detaljima.
Među najzvučnijim imenima nalazi se španjolska glumica Ester Expósito, partnerica Kylian Mbappé. Zvijezda Netflixove serije Élite već je godinama jedna od najpoznatijih osoba na društvenim mrežama u Španjolskoj te uspješno surađuje s najvećim svjetskim modnim brendovima.
Posebnu pažnju privlači i Georgina Rodríguez, zaručnica Cristiano Ronaldo. Nekadašnja zaposlenica luksuzne trgovine danas je zvijezda vlastitog reality showa i jedna od najpraćenijih žena na Instagramu, s desecima milijuna pratitelja diljem svijeta.
Na popisu se nalazi i Antonela Roccuzzo, dugogodišnja supruga Lionel Messi. Iako njeguje znatno mirniji javni imidž od mnogih drugih WAGsica, Antonela je izgradila uspješnu karijeru kroz suradnje s vodećim svjetskim brendovima.
Mjesto među najpoznatijima pronašla je i Bruna Biancardi, partnerica brazilskog asa Neymar. Brazilska influencerica i manekenka posljednjih godina razvila je vlastite poslovne projekte te surađuje s nizom luksuznih modnih kuća.
Zanimljiv primjer predstavlja i Isabel Haugseng Johansen, djevojka Erling Haaland. Prije nego što se posvetila društvenim mrežama, i sama je igrala nogomet te se smatrala jednom od talentiranijih igračica svog kluba.
Na listi se našla i Fernanda Serrano, supruga Santiago Giménez, dok posebnu pažnju privlači Naima Corbin. Za razliku od većine ostalih partnerica nogometaša, ona gotovo u potpunosti izbjegava javnost i društvene mreže, no upravo joj je ta privatnost donijela ogroman interes javnosti tijekom Svjetskog prvenstva.