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URNEBESNI PRIZORI /

Stranci bi mislili da je šala, ali ovako izgleda balkansko ljetovanje bez ikakvog filtera

Stranci bi mislili da je šala, ali ovako izgleda balkansko ljetovanje bez ikakvog filtera
Foto: Instagram
Ljeto je, prema temperaturama, već odavno stiglo, no njegov službeni početak obilježava se sutra, 21. lipnja, kada nastupa ljetni solsticij i najduži dan u godini. Taj trenutak simbolično označava početak pravog ljetnog ritma, razdoblja svjetlosti, topline i druženja koje mnogi s nestrpljenjem iščekuju. I dok se godišnji odmori i putovanja razlikuju od mjesta do mjesta, jedno ostaje isto – ljeto na Balkanu ima poseban duh. Spontanost, humor i neiscrpna kreativnost u druženjima i zabavi čine ga jedinstvenim iskustvom koje se teško može usporediti s bilo kojim drugim dijelom svijeta. Bilo da je riječ o obali, planinama ili gradskim trgovima, ljetni dani ovdje često prerastu u nezaboravne trenutke ispunjene glazbom, smijehom i zajedništvom – upravo onako kako to samo “balkanski stil ljeta” zna ponuditi.
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Balkanci su poznati po svojoj jedinstvenoj energiji, spontanosti i neiscrpnoj dozi humora koji svaku situaciju pretvara u priču za pamćenje. Upravo ta posebna životna filozofija najbolje dolazi do izražaja i tijekom ljeta, kada svakodnevne scene s mora, plaža i putovanja često poprime neočekivane i urnebesne oblike.

Ljetovanja u ovom dijelu svijeta nisu samo odmor, već pravi mali festival kreativnosti, improvizacije i dobre zabave, gdje se obične situacije često pretvaraju u viralne trenutke vrijedne pamćenja.

Upravo smo izdvojili 25 takvih prizora s ljetovanja na Balkanu koji na najbolji način prikazuju tu prepoznatljivu dozu šarma i kaotične genijalnosti. Sigurni smo da će vas nasmijati i pokazati zašto je balkansko ljeto uvijek nešto posebno.

20.6.2026.
8:24
Webcafe.hr
Instagram
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