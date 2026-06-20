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SVJETSKO PRIZNANJE /

Poznati magazin uvrstio Hrvatsku među 25 najboljih za solo putnike i izdvojio jedan grad

Poznati magazin uvrstio Hrvatsku među 25 najboljih za solo putnike i izdvojio jedan grad
Foto: Pixabay
Svijet je pun nevjerojatnih mjesta koja čekaju da ih otkrijete, a putovanje nasamo otvara vrata iskustvima koja inače možda nikada ne biste doživjeli. Spakirajte kovčege i krenite!
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Krenuti na putovanje bez pratnje, bilo da prijatelji ne mogu uskladiti rasporede ili jednostavno žudite za vremenom posvećenom isključivo sebi, može biti jedno od najvrjednijih životnih iskustava.

Prednosti se kreću od slobode da se u potpunosti prepustite svakoj svojoj želji do osjećaja osnaživanja i prilika za razmišljanje, samospoznaju i nova prijateljstva.

Solo putovanja postaju sve popularniji način istraživanja svijeta, a prestižni magazin Travel + Leisure donosi pregled 25 zemalja koje se smatraju idealnima za solo avanturiste, od iskusnih nomada do onih kojima je ovo prvi takav pothvat.

20.6.2026.
6:53
Antonela Ištvan
Pixabay
PutovanjeDestinacijeHrvatskaSamci
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