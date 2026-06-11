Novinarku uglednog britanskog medija osvojio hrvatski grad: 'Baš kao nekada Rim'

U potrazi za autentičnim iskustvima, putnici se sve češće okreću manje opterećenim destinacijama, daleko od prenapučenih metropola koje dominiraju turističkim brošurama. Godinama je Rim bio simbol putovanja u srce antičke povijesti, no njegove ulice često odzvanjaju bukom gužvi, a ne šapatom prošlosti.

Ta je spoznaja potaknula novinarku Sophie Harris da potraži alternativu — mjesto koje nudi jednako bogato povijesno iskustvo, ali uz više mira i prostora za doživljaj okoline. Pronašla ga je u Hrvatskoj, u gradu koji dijeli iznenađujuće sličnosti s Vječnim Gradom.

Impresivna pozornica

Poput Rima, i Pula je izgrađena na brežuljcima, što odražava njezinu dugu rimsku povijest i strateški položaj. Kao najveći grad u Istri, Pula je dugo ostajala u sjeni popularnijih jadranskih odredišta poput Dubrovnik i Split. No upravo je ta relativna samozatajnost pomogla očuvati njezin autentični karakter.

Gradom dominiraju iznimno očuvani rimski spomenici, a najpoznatiji među njima je Pulska arena — amfiteatar koji odolijeva vremenu već dva tisućljeća.

Izgrađena između 27. godine prije Krista i 68. godine poslije Krista, Arena je jedan od najbolje očuvanih rimskih amfiteatara na svijetu. Često se uspoređuje s Koloseumom u Rimu, no pulska je arena starija i jedina koja je u cijelosti sačuvala sva četiri bočna tornja.

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''Dok sam stajala pred tom monumentalnom građevinom od istarskog vapnenca, bila sam zapanjena njezinom veličinom i elegancijom“, piše putopiskinja. U antičko doba mogla je primiti oko 20.000 gledatelja, dok danas služi kao impresivna pozornica na otvorenom za koncerte i filmske festivale.

Šetnja starom gradskom jezgrom vodi do Foruma, gdje se nalazi Augustov hram posvećen prvom rimskom caru. Hram je preživio razaranja u Drugom svjetskom ratu i pažljivo je obnovljen. Sjedenje na trgu, s pogledom na građevinu staru dva tisućljeća, iskustvo je koje nudi drukčiji ritam od gužvi oko rimskog Panteona.

Podzemni svijet i bijeg od vrućine

Čari Pule ne završavaju na površini. Ispod grada nalazi se mreža tunela poznata kao Zerostrasse. Ovi hodnici, izgrađeni početkom 20. stoljeća kao sustav skloništa, danas nude jedinstven uvid u noviju povijest grada i ugodan bijeg od ljetnih vrućina.

''Lutanje tim podzemnim labirintom bilo je posebno iskustvo koje otkriva slojeve povijesti Pule“, navodi autorica.

Za odmor uz more, okolica grada nudi brojne uvale i plaže. Kratka vožnja vodi do popularnih, ali skrivenih lokacija poput plaže Hawaii, poznate po bistrom moru i bijelim oblutcima koji stvaraju dojam izoliranosti i mira, piše Mirror.

Europa izvan utabanih staza

Pula je primjer kako europski gradovi mogu ponuditi bogato povijesno iskustvo bez pritiska masovnog turizma. No nije jedina.

U Belgiji, Ghent nudi srednjovjekovnu arhitekturu kanala sličnu onoj u Brugesu, ali u življem, studentskom okruženju.

U Rumunjskoj, Timișoara se ističe austrougarskom arhitekturom i ulogom u revoluciji 1989. godine. Kao Europska prijestolnica kulture 2023., dodatno je ojačala svoju kulturnu scenu.

Čak i unutar Italije postoje mirnije alternative. Matera, jedan od najstarijih kontinuirano naseljenih gradova na svijetu, poznata je po špiljskim nastambama Sassi pod zaštitom UNESCO-a. Lecce, “Firenca juga”, oduševljava baroknom arhitekturom, dok Turin nudi elegantan gradski ritam uz planinske pejzaže u pozadini.

Na istoku Europe, Plovdiv — jedan od najstarijih gradova na svijetu — spaja rimsko nasljeđe i šarm starog grada.

Sve veći broj putnika shvaća da vrijednost putovanja nije u odrađivanju “must-see” lokacija, nego u pronalasku prostora koji nude autentičnost i mir. Gradovi poput Pule pokazuju da se najvrjednija iskustva često kriju izvan glavnih turističkih tokova — tamo gdje povijest nije scenografija, nego svakodnevica.

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