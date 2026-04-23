Prelazak mosta simbolizira prijelaz iz sadašnjosti u budućnost: Tko se penje, nestaje u magli

U kineskoj provinciji Guizhou, visoko iznad gustih šuma, na vrhu dviju odvojenih kamenih stijena nalaze se dva drevna hrama povezana mostom. Ovo mjesto, poznato kao planina Fanjingshan, od 2018. godine nalazi se na UNESCO-ovom Popisu svjetske baštine, no i dalje je relativno nepoznato zapadnim posjetiteljima.

Do hramova vodi staza s gotovo devet tisuća stuba, koja predstavlja hodočašće između zemlje i neba i put duhovne obnove. Naziv Fanjingshan, što se prevodi kao "Planina brahmanske čiste zemlje", upućuje na njezin status svetog mjesta u kineskom budizmu.

Smatra se mjestom prosvjetljenja (bodhimanda) Maitreje, "budućeg Bude". Duhovni značaj planine dosegnuo je vrhunac za vrijeme dinastije Ming, s jačanjem kulta Maitreje. Unatoč razdobljima razaranja i zanemarivanja, Fanjingshan je danas jedno od najvažnijih budističkih svetišta u Kini, piše Medium.

Uspon od gotovo devet tisuća stuba

Uspon do vrha je zahtjevan. Iako je dio puta moguće prijeći žičarom, završna dionica uključuje uspon od otprilike sat vremena preko staze s gotovo devet tisuća stuba. Vremenski su uvjeti često nepredvidljivi; staza može u kratkom vremenu biti obavijena oblacima i gustom maglom. Posjetitelji prolaze uskim prolazima uz zidove obrasle mahovinom. Pri dolasku do hramova, osjeća se miris tamjana, a unutrašnjost je ukrašena tisućama crvenih kartica s molitvama.

Na nadmorskoj visini od 2336 metara, na vrhu poznatom kao "Zlatni vrh crvenih oblaka", smještena su dva hrama. Hram Bude, koji simbolizira sadašnjost, i Hram Maitreje, koji predstavlja budućnost, nalaze se na odvojenim vrhovima povezanima kamenim mostom. Prelazak mosta simbolizira prijelaz iz sadašnjosti u budućnost. S vrha se često pruža pogled na sloj oblaka ispod, stvarajući iluziju da hramovi lebde. Pri izlasku sunca, svjetlost koja prodire između dva vrha simbolički naglašava odvojenost sadašnjosti i budućnosti.

Netaknuta riznica bioraznolikosti

Osim duhovnog značaja, Fanjingshan se ističe i kao područje iznimne prirodne vrijednosti. Specifična geologija oblikovala je krajolik s kanjonima i stjenovitim vrhovima. Geografska izoliranost omogućila je očuvanje jedinstvene bioraznolikosti, što je bio ključan razlog za uvrštenje na UNESCO-ov Popis svjetske baštine.

Područje je stanište endemskih vrsta, uključujući rijetku fanjingshansku jelu i ugroženog Guizhou prćastog majmuna, koji ne obitava nigdje drugdje u svijetu. Ovdje se nalaze i najočuvanije suptropske prašume bukve.

Fanjingshan predstavlja jedinstven spoj duhovnog nasljeđa i prirodnih ljepota. Uspon na ovu planinu hodočasnicima nudi duhovno ispunjenje, dok ljubiteljima prirode pruža uvid u očuvani ekosustav. Zbog svoje simbolike i impresivnog krajolika, posjet Zlatnom vrhu i prijelaz preko mosta koji spaja sadašnjost i budućnost ostavlja snažan dojam. Time ovo mjesto potvrđuje svoj status jedne od najznačajnijih kulturnih i prirodnih znamenitosti u Kini.

