Građevine koje oduzimaju dah: Za najljepši zalazak sunca riskirani su brojni životi

Meteora se nalazi u sjeverozapadnoj Grčkoj, u regiji Tesaliji, nedaleko od gradova Kalabaka i Kastraki. No to nije samo prirodna atrakcija poznata po zalasku sunca od kojeg zastaje dah, već je povezana s dugom poviješću.

Već u 11. stoljeću ovdje su u pećinama uklesanim u stijene živjeli pustinjaci, često na teško dostupnim mjestima, vodeći skroman život. Kasnije su se na vrhovima stijena počeli graditi samostani, od kojih je do danas sačuvano njih šest.

Ove građevine su jedinstvene, jer stoje na vrhovima stijena visokih i do 540 metara, a njihova gradnja bila je iznimno opasna. Redovnici su često riskirali život, ali su ipak uspjeli stvoriti komplekse koji su opstali stoljećima.

