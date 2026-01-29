Najbolje europske zemlje za umirovljenje: Otkrijte najpoželjnije destinacije za život

Ako ste ikada razmišljali o mogućnosti umirovljenja u inozemstvu, postoji bezbroj čimbenika koje treba uzeti u obzir. Srećom, godišnje izvješće časopisa International Living o destinacijama analizira sve glavne elemente, od troškova života do toga koliko je jednostavno preseliti se.

Ključni čimbenici uključuju zahtjeve za vizu, dostupnost zdravstvene skrbi i klimatske uvjete zemlje. Nakon analize 195 zemalja, studija je Grčku proglasila najboljom destinacijom za umirovljenike u 2026. Grčka nudi toplu klimu, živahnu zajednicu, a iseljenici mogu unajmiti trosobni dom s pogledom na more za oko 1000 eura mjesečno.

Prema podacima International Insurance, zdravstveni sustav u Grčkoj uključuje i javnu zdravstvenu skrb i privatne pružatelje usluga. Umirovljenici mogu plaćati oko 250 eura mjesečno za privatnu zdravstvenu skrb kako bi dobili "konzistentno dobru" njegu.

Također postoji visok omjer medicinskih stručnjaka u odnosu na broj stanovnika, a osnovna hitna pomoć besplatna je za sve, uključujući i strance. Ljekarne, ordinacije izvan radnog vremena i zdravstveni centri zajednice nude dodatne mogućnosti skrbi.

Foto: Pexels

U malim gradovima i na udaljenim otocima, ljekarne su opremljene za pružanje mnogih medicinskih usluga, uključujući pomoć kod manjih hitnih slučajeva, piše Express.

Druga najbolja zemlja za preseljenje u 2026. je Panama. Ona nudi aktivnu zajednicu iseljenika, a postoji mogućnost odabira javne ili privatne zdravstvene skrbi, pri čemu privatna nudi moderne sadržaje i osoblje koje govori engleski.

Najbolje zemlje za umirovljenje u 2026.:

Grčka Panama Kostarika Portugal Meksiko Italija Francuska Španjolska Tajland Malezija

