FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TOP DESET U 2026. /

Najbolje europske zemlje za umirovljenje: Otkrijte najpoželjnije destinacije za život

Najbolje europske zemlje za umirovljenje: Otkrijte najpoželjnije destinacije za život
×
Foto: Pexels

Izabrana je najbolja destinacija zbog pristupa zdravstvenoj skrbi, troškova života i vremenskih uvjeta

29.1.2026.
13:05
Antonela Ištvan
Pexels
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ako ste ikada razmišljali o mogućnosti umirovljenja u inozemstvu, postoji bezbroj čimbenika koje treba uzeti u obzir. Srećom, godišnje izvješće časopisa International Living o destinacijama analizira sve glavne elemente, od troškova života do toga koliko je jednostavno preseliti se.

Ključni čimbenici uključuju zahtjeve za vizu, dostupnost zdravstvene skrbi i klimatske uvjete zemlje. Nakon analize 195 zemalja, studija je Grčku proglasila najboljom destinacijom za umirovljenike u 2026. Grčka nudi toplu klimu, živahnu zajednicu, a iseljenici mogu unajmiti trosobni dom s pogledom na more za oko 1000 eura mjesečno.

Prema podacima International Insurance, zdravstveni sustav u Grčkoj uključuje i javnu zdravstvenu skrb i privatne pružatelje usluga. Umirovljenici mogu plaćati oko 250 eura mjesečno za privatnu zdravstvenu skrb kako bi dobili "konzistentno dobru" njegu.

Također postoji visok omjer medicinskih stručnjaka u odnosu na broj stanovnika, a osnovna hitna pomoć besplatna je za sve, uključujući i strance. Ljekarne, ordinacije izvan radnog vremena i zdravstveni centri zajednice nude dodatne mogućnosti skrbi.

Najbolje europske zemlje za umirovljenje: Otkrijte najpoželjnije destinacije za život
Foto: Pexels

U malim gradovima i na udaljenim otocima, ljekarne su opremljene za pružanje mnogih medicinskih usluga, uključujući pomoć kod manjih hitnih slučajeva, piše Express.

Druga najbolja zemlja za preseljenje u 2026. je Panama. Ona nudi aktivnu zajednicu iseljenika, a postoji mogućnost odabira javne ili privatne zdravstvene skrbi, pri čemu privatna nudi moderne sadržaje i osoblje koje govori engleski.

Najbolje zemlje za umirovljenje u 2026.:

  1. Grčka
  2. Panama
  3. Kostarika
  4. Portugal
  5. Meksiko
  6. Italija
  7. Francuska
  8. Španjolska
  9. Tajland
  10. Malezija

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Bogato i zdravo jelo: Pripremite ovu osvježavajuću i hranjivu salatu od pureće šunke

UmirovljeniciDestinacije2026. GodinaTroškovi životaGrčkaPanama
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TOP DESET U 2026. /
Najbolje europske zemlje za umirovljenje: Otkrijte najpoželjnije destinacije za život