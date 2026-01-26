Grad koji je doslovno ustao iz pepela: Tehnološko čudo s dušom katrana i daškom rock'n'rolla

Smješten na obali Botničkog zaljeva, tamo gdje se istoimena rijeka ulijeva u more, leži Oulu. S više od 216.000 stanovnika, peti je najveći grad u Finskoj i neslužbena prijestolnica njezina sjevera. Na prvi pogled, to je moderna metropola, poznata kao tehnološki div i "Silicijska dolina sjevera". No, Oulu je puno više od toga. To je grad kontrasta, gdje se miris borovog katrana miješa s inovacijama 6G mreže, a ledeni vjetar s toplinom i pomalo uvrnutim šarmom njegovih stanovnika.

Od pepela do zvijezda

Povijest Oulua priča je o nevjerojatnoj upornosti. Grad, koji je 1605. godine osnovao švedski kralj Karlo IX., kroz stoljeća je bio svjetski poznat po izvozu borovog katrana, ključnog proizvoda za premazivanje drvenih brodova. No, sudbina mu nije uvijek bila naklonjena. Oulu je u svojoj povijesti izgorio čak deset puta.

Nakon katastrofalnog požara 1822. godine, koji je uništio gotovo cijeli centar, grad je doslovno ustao iz pepela. Zadatak obnove povjeren je slavnom arhitektu Carlu Ludvigu Engelu, istom onom koji je projektirao monumentalni centar Helsinkija. Njegov neoklasični plan i danas čini srce grada, dajući mu elegantan i prostran izgled.

Transformacija iz trgovačke luke u tehnološko središte dogodila se u drugoj polovici 20. stoljeća. Osnivanjem Sveučilišta u Ouluu i dolaskom tehnoloških divova poput Nokije, grad je doživio procvat i postao globalno središte za razvoj bežičnih tehnologija. Ta sposobnost da se iznova stvara i prilagođava utkana je u DNK grada i savršeno opisuje finski koncept sisu, posebnu vrstu hrabrosti i ustrajnosti pred nedaćama.

Život na dva kotača, čak i na minus dvadeset

Jedna od prvih stvari koje posjetitelj primijeti u Ouluu jest nevjerojatan broj biciklista. Ovdje bicikl nije samo prijevozno sredstvo, već način života, i to tijekom cijele godine. Oulu je neslužbena svjetska prijestolnica zimskog bicikliranja. Čak i kada se temperature spuste duboko ispod nule, tisuće stanovnika svakodnevno pedalira na posao i u školu po besprijekorno održavanoj mreži od gotovo tisuću kilometara biciklističkih staza. Snijeg se s njih čisti prije nego s glavnih prometnica, šaljući jasnu poruku o prioritetima grada.

Stanovnici će vam se u šali požaliti na vječni vjetar koji, bez obzira na smjer kretanja, uvijek puše u lice. No, ni to ih ne sprječava da uživaju u aktivnom životu, dokazujući da za Fince ne postoji loše vrijeme, samo loša odjeća.

Gitare bez žica i najpoznatiji policajac na trgu

Kulturna scena Oulua jednako je jedinstvena kao i njegovi stanovnici. Najpoznatiji simbol grada zasigurno je Toripolliisi, simpatični, bucmasti brončani kip policajca koji ponosno stoji na glavnoj gradskoj tržnici. Fotografiranje s njim nezaobilazan je ritual za svakog posjetitelja. Nedaleko od tržnice, preko modernog pješačkog mosta, nalazi se idilični otok Pikisaari. Nekoć industrijska zona, danas je to šarmantno naselje drvenih kuća u kojem žive i rade brojni umjetnici i obrtnici, piše National Geographic.

Ipak, ono po čemu je Oulu postao svjetski poznat jest njegova sklonost neobičnim festivalima. Svakog kolovoza grad postaje epicentar globalne glazbene scene domaćinstvom Svjetskog prvenstva u zračnoj gitari. Događaj koji okuplja natjecatelje iz cijelog svijeta promiče poruku mira pod motom: "Ratovi bi prestali, a sve loše stvari nestale, kad bi svi ljudi na svijetu svirali zračnu gitaru".

Oulu je grad koji živi punim plućima, spajajući naizgled nespojivo: nordijsku mirnoću s kreativnim ludilom, visoku tehnologiju s dubokim poštovanjem prema prirodi i povijesti. Upravo je ta jedinstvena energija prepoznata i na europskoj razini, pa ne čudi što je Oulu ponosni nositelj titule Europske prijestolnice kulture za 2026. godinu, spreman da cijelom svijetu pokaže svoje lice – istovremeno hladno i nevjerojatno toplo.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Raj za ljubitelje bogatih okusa: Sendvič sa sirom, avokadom, lososom, salatom i poširanim jajem