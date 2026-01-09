Za njih je -50 stupnjeva uobičajena pojava: Ovako izgleda život u najhladnijem naselju na svijetu

Dok se Hrvatska budi okovana ledom, a najniža temperatura izmjerena u petak ujutro bila je -11.2 Celzijevih stupnjeva u Osijeku, stanovnicima jednog zabačenog sibirskog sela takve bi temperature bile razlog za slavlje. Za njih bi to bio znak ugodne topline. Ojmjakon je najhladnije trajno naseljeno mjesto na planetu, gdje je život na minus 50 Celzijevih stupnjeva svakodnevica, a ne izvanredna situacija.

Dok je termometar u Ojmjakonu u petak pokazivao surovih minus 44 stupnja, život za njegovih otprilike 500 stanovnika tekao je uobičajenim, ledom okovanim, ritmom. Ovo selo u ruskoj republici Jakutiji, poznato i kao "Pol hladnoće", drži zastrašujući službeni rekord od minus 67,7 stupnjeva, izmjeren davne 1933. godine. Neslužbeno se spominje i nevjerojatnih minus 71,2 stupnja iz 1924. godine, čemu svjedoči i spomenik na glavnom trgu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kako se živi u Ojmjakonu?

Preživljavanje u Ojmjakonu spoj je nevjerojatne ljudske prilagodbe, tradicije i snalažljivosti. Smješteno u dolini okruženoj planinama koje zadržavaju hladan zrak, selo leži na vječnom ledu, permafrostu, što diktira gotovo svaki aspekt života.

Ovdje se usjevi ne mogu uzgajati, pa se prehrana temelji na mesu sobova i konja, ribi te mlijeku domaćih životinja. Lokalni specijalitet je stroganina, tanko narezana sirova smrznuta riba, a ponekad se kao poslastica uz tjesteninu poslužuju i zaleđene kockice konjske krvi. Prehrana tamošnjeg stanovništva je iznimno bogata mastima i proteinima, ključnima za stvaranje topline potrebne za preživljavanje.

Iako biste mogli pomisliti da život u takvim uvjetima staje, to je daleko od istine. Škole se zatvaraju tek kada temperatura padne ispod minus 52 stupnja. Najveći izazov predstavlja tehnologija. Automobili se moraju držati u grijanim garažama ili ostaviti da rade bez prestanka, ponekad od jeseni do proljeća, kako se motor, gorivo i ulje ne bi smrznuli.

Većina kuća još uvijek se grije na ugljen i drva, a zbog smrznutog tla postavljanje vodovodnih cijevi gotovo je nemoguće. Zbog toga većina stanovnika koristi vanjske zahode, što je na temperaturama ispod minus 50 stupnjeva pothvat za sebe. Čak i najtužniji trenuci postaju logistička noćna mora. Kopanje groba može potrajati i nekoliko dana; proces uključuje paljenje vatre kako bi se otopilo nekoliko centimetara tla, zatim kopanje, pa ponovno paljenje vatre, i tako sve dok rupa ne bude dovoljno duboka za lijes.

Jakutsk, najhladniji velegrad na svijetu

Ako je Ojmjakon ekstremno hladno naselje, njegov veći i nešto topliji susjed, Jakutsk, glavni je grad republike Jakutije i slovi za najhladniji grad na svijetu. S populacijom od oko 355 tisuća ljudi, ovaj grad je najveće naselje izgrađeno na permafrostu. Zbog vječno smrznutog tla, sve zgrade stoje na dubokim betonskim stupovima kako toplina iz stanova ne bi otopila tlo ispod njih i uzrokovala urušavanje.

Zime su ovdje brutalne, s prosječnim siječanjskim temperaturama oko minus 40 stupnjeva i rekordom od minus 64,4 stupnja zabilježenim 1891. godine. Ipak, za razliku od Ojmjakona, Jakutsk ljeti doživi pravu transformaciju, piše Forbes.

Ljetne temperature nerijetko prelaze 30 stupnjeva, što rezultira jednom od najvećih temperaturnih razlika na svijetu, koja može premašiti i sto stupnjeva. Grad je veliko središte industrije dijamanata, a većina stanovnika radi za tvrtku Alrosa koja upravlja obližnjim rudnicima.

Dok se mi žalimo na minuse koji zalede vjetrobranska stakla i tjeraju nas da pojačamo grijanje, priča o Ojmjakonu i Jakutsku podsjetnik je na nevjerojatnu sposobnost čovječanstva da se prilagodi i stvori dom i u najsurovijim uvjetima koje priroda može ponuditi. Njihova borba s ledom nije iznimka, već način života koji svjedoči o nevjerojatnoj ljudskoj izdržljivosti.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Raj za ljubitelje bogatih okusa: Sendvič sa sirom, avokadom, lososom, salatom i poširanim jajem