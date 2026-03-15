Europa strepi od slovenskih izbora? Gjenero: 'Hrvati imaju krivu sliku, Orban čeka na prvom zavoju'

Za tjedan dana su izbori u Sloveniji. Nasuprot premijeru Robertu Golobu stoji Janez Janša, konzervativac koji se sve više povezuje s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom te slovačkim Robertom Ficom.

Ankete uoči izbora govore u prilog Janšinom SDS-u koji je na 30,9 posto, nasuprot 22,4 posto za Golobovu Svobodu. Golob Janšu naziva 'egzistencijalnom prijetnjom Europi', aludirajući na njegov mogući savez s Orbanom koji bi slabio EU.

Orbanu pak, slijede izbori 12. travnja. Njegov protukandidat Peter Magyar, šef stranke Tisza, po anketama ima prednost od 55 posto podrške. Orban bi mogao ostati izgubiti nakon 16 godina vlasti.

Pitali smo političkog analitičara Davora Gjenera što misli o slovenskim izborima i Janši, ali i mađarskim izborima i mogućem odlasku Orbana.

Gjenero: U Hrvatskoj vlada površna slika o Sloveniji

"Nikad u svom backgroundu Janez Janša nije imao ruske repove. Za razliku od Fica i od Orbana. Razlika između Fica i Orbana je naravno u tome što je Fico postkomunist, Orban dolazi inicijalno iz liberalnog prostora pa je prešao u konzervativni i na kraju završio izvan ustavnog luka. Dakle, tu postoje velike razlike", ističe Gjenero.

Janša je nešto drugo, smatra analitičar. "Janša je dva puta u vrijeme predsjedanja Slovenije i EU bio premijer. Oba puta je pristojno obavio predsjedanje", kaže Gjenero.

U Hrvatskoj ne postoji nikakav razlog da se Janšu označava bilo kakvim ekstremistom, ističe analitičar. "S njim puno lakše rješavalo bilateralne odnose nego sa nekima koji su dolazili iz lijevog i liberalnog polja. Pogotovo u odnosu na predsjednika Kučana. Za razliku od ovog polja iz kojeg dolazi Janša koje nikad nije imalo popravnih iz ruskog", kaže.

Gjenero podsjeća da i na drugoj, dominantno liberalno-demokratskoj strani u Sloveniji, postoje politički akteri koji su, kako kaže, dosta čvrsto povezani s ruskim lobijem.

"Sasvim se krivo i površno i shematski gleda na odnose u Slovenije i ja ne razumijem kako je moguće da takva shematska i površna slika o izrazito važnoj susjednoj državi prevladava u Hrvatskoj", kaže Gjenero te dodaje kako je Janša relevantan političar. "Jedini slovenski političar koji je preživio, koji je bio na političkoj sceni prije 90.-e, a koji je i danas politički relevantan."

Putinovi ljudi u Budimpešti i mađarski izbori

Rusko veleposlanstvo u Budimpešti svojvrsni je moskovski zapovjedni centar u mađarskoj izbornoj kampanji, ocjena je to Deutsche Wellea, koji ovih dana prenosi priču o Putinovim "polittehnolozima" u timu Viktora Orbana.

Szabolcs Panyi s portala Vsquare, pozivajući se na izvore iz europskih obavještajnih službi, objavio je da je tročlani tim tzv. „polittehnologa" doputovao u Mađarsku kako bi pomogao Orbánu da ponovno pobijedi na izborima 12. travnja.

Gjenero podsjeća da je Orban s Putinom povezan prije svega iz lukrativnih razloga.

"Orban i mađarska energetska industrija su privilegiranoj poziciji u odnosu na Rusiju. Orban obavlja poslove unutar EU koje idu na ruku Rusiji i donosi izravne ekonomske dobiti. Tu nema nekog sentimenta prema Rusiji, tu nema rusofilije u onom klasičnom postkomunističkom obliku, ali je činjenica da je veza sa Putinom silno važna za administraciju premijera Orbana, isto tako kao što je Mađarska izrazito važna za ostvarivanje interesa totalitarnog režima Vladimira Putina", kaže.

"I sasvim je logično da se u tom kontekstu događaju političke akcije koje su usmjerene na dezavuiranje ključnog političkog protivnika Orbanovog na ovim izborima", dodaje.

Prvi kompetitivni izbori nakon 16 godina

Parlamentarni izbori u Mađarskoj nakon 16 godina bit će kompetitivni, ističe politički analitičar. "Mađarska ima kombinirani izborni sustav koji je prilično dobro modeliran i koji osigurava postizbornu političku stabilnost time što donosi prednost relativnome pobjedniku izbora.

Ovaj puta protiv Fidesa nastupa samo jedna relevantna politička opcija Tisza Petera Magyara i unaprijed je jasno da onaj tko osvoji relativnu većinu na parlamentarnim izborima ima sigurnu mogućnost formiranja posti izborne većine", kaže Gjenero.

Prvi put nakon dugo godina Fides nije u velikoj prednosti. Tisza vodi u anketama, a Gjenero tvrdi da nije riječ o klasičnom newcomeru u političku arenu.

"To je zapravo organizacija koja nastupa na onim političkim pozicijama na kojima je Fides bio u razdoblju nakon njihovog napuštanja Aldegrupe i liberalne grupacije u Europskom parlamentu i pristupanja Europskoj pučkoj stranki", podsjeća Gjenero.

Riječ je o snažnoj organizaciji sa snažnim osobnostima koja imaju ozbiljna upravljačka znanja i iskustva, smatra analitičar. "Ne samo Magyar, nego i osoba koja je predviđena kao buduća ministrica vanjskih poslova i energetike, Anita Orban. To su ljudi koji su prošli dril u javnoj upravi, a imaju iskustva u korporativnom sektoru. Tako da u svakom slučaju s njima Orbanu neće biti lako", zaključuje.

I ako izgubi izbore, Orban će po Gjeneru ostati netko tko će utjecati na buduću političku arenu. "Ako sad izgubi vlast, na prvom idućem političkom zavoju vrlo ozbiljno može dovesti u pitanje političku većinu Tisze", zaključuje.

