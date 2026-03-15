'Mi krvarimo, sjeti se tko si bio!' Snažna poruka stigla Orbánu, on uzvratio: 'Bratoubilački rat'

Bivši ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko objavio je na Facebooku otvoreno pismo mađarskom premijeru Viktoru Orbanu. U svojoj poruci, Juščenko se prisjetio vremena kada se, kako je napisao, budućnost regije "činila zajedničkom i svijetlom", dodajući kako Orbána pamti kao vođu koji je "razumio vrijednost dostojanstva".

Istaknuo je kako Ukrajina danas "krvari" za iste te vrijednosti slobode te je pozvao mađarskog premijera da preispita svoje stajalište.

"Viktore, stani i sjeti se tko si nekoć bio", napisao je Juščenko, dodajući da povijest ne oprašta onima koji pomažu zlu ili šute tijekom velikih iskušenja.

Orbanov odgovor

Mađarski premijer odgovorio je Juščenku na društvenoj mreži X, poručivši bivšem kolegi kako su Mađari nacija koja se tisuću godina neustrašivo borila za svoju slobodu protiv raznih imperija te da tu tradiciju nastavljaju i danas.

"Molim Vas, upozorite svog predsjednika: dalje ruke od slobode Mađara. Uvjerite ga da ne ucjenjuje moju zemlju i ne prijeti njezinim čelnicima", napisao je Orban, dodajući kako ukrajinska borba ne daje nikome pravo da Mađarskoj diktira uvjete.

"Molim Vas, dajte svom predsjedniku do znanja da državni terorizam kojim je digao u zrak njemački plinovod Sjeverni tok neće proći protiv Mađarske", poručio je Orban te je podsjetio Juščenka na mađarsku pomoć izbjeglicama, ali i na položaj mađarske manjine u Ukrajini.

Reply to the open letter of former Ukrainian President Viktor Yushchenko



Dear Viktor,

My old friend,



We Hungarians have always been a nation of freedom fighters throughout our thousand-year history, and we will remain so. We are the nation that fought fearlessly for its freedom… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 14, 2026

"Sramota je što su danas prava mađarske nacionalne manjine u Ukrajini uža nego što su bila u stara, loša vremena. Zahvaljujem Bogu što država s kojom ste sada u ratu nije neprijatelj Mađarske i nemamo namjeru to mijenjati", poručio je mađarski premijer i još jednom naglasio da im neće slati niti novac, niti oružje, niti vojnike.

Poželio je da njihov 'bratoubilački rat' ne završi ne završi fatalnim slabljenjem ukrajinske države te da se vrate 'starom duhu ukrajinsko-mađarskog prijateljstva'.

Potpisavši se riječima 'Udaljavajući se od Vas, ali iskreno Vaš', Orban je Juščenku uputio i važnu ponudu.

"Ako bi bilo koja strana sila ikada zaprijetila Vama ili Vašoj obitelji, znajte da na mene uvijek možete računati; kod nas će za Vas uvijek biti sigurno mjesto', poručio je Orban na kraju svog odgovora.

