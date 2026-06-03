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DRAMA U BARANJI /

Beba od četiri mjesta ostala zaključana u autu, spasio ju prolaznik: 'Razbio je staklo'

Beba od četiri mjesta ostala zaključana u autu, spasio ju prolaznik: 'Razbio je staklo'
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Foto: Ilustracija: Tomislav Miletic/PIXSELL

'Dobili smo dojavu, no prolaznik je vidio da je žena u panici. Razbio je staklo i izvukao dijete iz automobila'

3.6.2026.
12:48
danas.hr
Ilustracija: Tomislav Miletic/PIXSELL
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Slučajni prolaznik u utorak je u Belom Manastiru spasio četveromjesečnu bebu koja je ostala zaključana u automobilu, javlja portal SiB.hr

Na teren su po dojavi dojurili i djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Beli Manastir, no čim su stigli zatekli su razbijeno staklo automobila i majku koja je u naručju držala svoje dijete.

"Dobili smo dojavu, no prolaznik je vidio da je žena u panici. Razbio je staklo i izvukao dijete iz automobila", potvrdio je Goran Bartolić, zapovjednik JVP Beli Manastir za SiB.hr

Vrata se automatski zaključala 

Iako slučajevi u kojima roditelj ostavi dijete u automobilu pa ode nisu rijetkost, Bartolić navodi kako se ovdje dogodio drugačiji scenarij. Majka nije otišla, već su se vrata auta automatski zaključala. 

Zato valja na umu imati da se automobil može automatski zaključati i kada je ugašen i kada je upaljen. Način rada ovisi o sustavu kojim je opremljen. 

Dok se kod ugašenog vozila zaključavanje najčešće povezuje s keyless tehnologijom ili automatskim ponovnim zaključavanjem, kod upaljenog vozila ono se uglavnom aktivira tijekom vožnje nakon dostizanja određene brzine.

Beli ManastirBebaAutomobil
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