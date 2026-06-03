Monstrum (21) kod Rovinja mučio pse do smrti, detalji su užasavajući: 'Visjela je na ogradi'

Rovinjska policija u srijedu ujutro uhitila je mladića (21) koji je na području Bala držao pse bez hrane i vode te tako izazvao njihovu smrt.

Sumnjiči ga se da je godinu dana, od svibnja prošle pa sve do svibnja ove godine, na području Bala zanemarivao, teško zlostavljao i nepotrebnim patnjama izložio svoju njemačku ovčarku.

Stavio ju je u improvizirani boks, nije joj redovito davao hranu i vodu te ju je vezao kako ne bi mogla pobjeći i zatražiti pomoć. Ovčarka je u takvom stanju ozlijedila nogu, a umjesto da 21-godišnjak zatraži pomoć veterinara, on je skinuo kvaku s boksa kako drugi ljudi ne bi mogli pružiti pomoć životinji.

Užasni detalji

Izlagao ju je visokim temperaturama i izravnom djelovanju sunca, zbog čega je ponovno pokušala pobjeći. Međutim, zapetljala se za ogradu na kojoj je ostala visjeti. "Uskratio joj je adekvatnu veterinarsku pomoć potrebnu za liječenje teškog stanja, u koje je doveo psa, što je izazvalo smrt životinje", navodi policija.

Uz sve to, mladića se sumnjiči da je početkom prošle godine, također na području Bala, u improvizirani boks bez kućice za pse smjestio drugog njemačkog ovčara. Ni njemu nije davao hranu ni vodu te ga je držao u nehigijenskim uvjetima. "Izložio je psa tegobnom stanju kroz dulje vrijeme, nakon čega je pas uginuo, a 21-godišnjak o tome nije izvijestio veterinara iako je to bio dužan učiniti", objašnjava se u priopćenju policije.

Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila sumnju da je počinio dva kaznena djela ubijanja ili mučenja životinja. Tijekom jutra u srijedu uz kaznenu prijavu predala ga je u pritvorsku jedinicu policijske uprave.