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IQ 160 /

Neke tajne zakopane su godinama, no Marina ne odustaje, a suočava se i sa svojom majkom

Neke tajne zakopane su godinama, no Marina ne odustaje, a suočava se i sa svojom majkom
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Foto: Maja Bota Strbe za RTL

U petak stiže nova epizoda 'IQ 160'

3.8.2026.
10:57
Hot.hr
Maja Bota Strbe za RTL
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Serija 'IQ 160' stigla je na platformu Voyo, a u petak dolazi i nova epizoda. Marina i inspektor Ramljak na novom su teškom slučaju, ubojstvu veterinarke Fani! Novu epizodu serije 'IQ 160' ne propustite od petka na platformi Voyo.

Neke tajne zakopane su godinama, no Marina ne odustaje, a suočava se i sa svojom majkom
Foto: Maja Bota Strbe za RTL

Konzultantica Marina u ovoj epizodi spašava život inspektora Ramljaka, već pri samom početku intenzivne istrage o smrti mlade veterinarke - zadužene za egzotične životinje. Istraga vodi Marinu i Ramljaka u zagrebački kvart Prečko, gdje se klupko zločina počinje odmotavati. U epizodnoj ulozi se, među ostalima, pojavljuju i poznata glumačka imena - Zlatko Ožbolt, Miran Kurspahić.

Neke tajne zakopane su godinama, no Marina ne odustaje, a suočava se i sa svojom majkom
Foto: Maja Bota Strbe za RTL
Neke tajne zakopane su godinama, no Marina ne odustaje, a suočava se i sa svojom majkom
Foto: Maja Bota Strbe za RTL

Uskoro se pojavio i prvi sumnjivac za ubojstvo mlade Fani, no ubrzo je s njega maknuta sumnja. Otkriva se čime se sve bavila Fani i kako je zapala u nevolje. Marina suočava svoju majku s istinom i traži odgovore o svemu što se dogodilo nakon Borninog nestanka. Hoće li Marina ikad doznati istinu?

Neke tajne zakopane su godinama, no Marina ne odustaje, a suočava se i sa svojom majkom
Foto: Maja Bota Strbe za RTL

Novu epizodu serije 'IQ 160' ne propustite na platformi Voyo.

Iq 160VoyoNova EpizodaMiran KurspahićZlatko Ozbolt
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