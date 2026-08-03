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Neslužbeno: Otac i majka ubijene djece u Zagorju bili su na savjetovanju radi razvoda braka

Neslužbeno: Otac i majka ubijene djece u Zagorju bili su na savjetovanju radi razvoda braka
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Foto: Net.hr

Ta informacija demantira ministar Alena Ružića koji je nakon tragedije izjavio kako nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi

3.8.2026.
11:46
Marina Brcković
Net.hr
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Neslužbeno doznajemo da su roditelji djece stradale u tragediji u Svetom Križu Začretju bili u postupku razvoda braka. 

U posjedu smo dokumentacije koja pokazuje da je majka stradale djece 30. srpnja pozvana na obvezno savjetovanje radi razvoda braka u Područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Zaboku. 

Neslužbeno: Otac i majka ubijene djece u Zagorju bili su na savjetovanju radi razvoda braka
Foto: Net.hr

Prema informacijama kojima raspolažemo, na obveznom savjetovanju 31. srpnja bio je i njezin suprug. Samo dan kasnije dogodila se tragedija u kojoj su život izgubili dvoje maloljetne djece i njihov 46-godišnji otac.

Ta informacija demantira ministar Alena Ružića koji je nakon tragedije izjavio kako nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi.

"Nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi i obitelj nije bila ni pod kakvim kontaktom sa sustavom socijalne skrbi. Moram izraziti duboko žaljenje i cijeloj obitelji i zajednici koja je bila povezana s tom obitelji na bilo koji način u bliskosti", izjavio je ministar Alen Ružić dan nakon tragedije.

Upit smo poslali i Hrvatskom zavodu za socijalni rad, a njihov odgovor još očekujemo.

Požar bio podmetnut

Podsjetimo, policija je izvijestila da je nakon dojave o požaru na katu obiteljske kuće u Svetom Križu Začretju pronašla tijela dviju maloljetnih osoba i 46-godišnjeg muškarca.

Očevidom je utvrđeno da je vatra namjerno zapaljena u nekoliko prostorija kuće, nakon čega je izbio požar.

Tijela su prevezena na obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Iako policija zasad ne iznosi detalje o okolnostima događaja, prema neslužbenim informacijama riječ je o slučaju ubojstva i samoubojstva. Kriminalističko istraživanje se nastavlja.

UbojstvoSamoubojstvoSveti Kriz ZacretjeRazvod
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