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NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA /

Policija objavila nove detalje strave u Zagorju: 'Vatra je zapaljena u nekoliko prostorija'

Policija objavila nove detalje strave u Zagorju: 'Vatra je zapaljena u nekoliko prostorija'
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Foto: Net.hr

Tijela si prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju

2.8.2026.
11:47
danas.hr
Net.hr
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U subotu u 7.24 sati, zaprimljena je dojava o požaru u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretje. Požar su ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Križ Začretje.

Kako je ranije izvijestila policija, u prostoru obiteljske kuće pronađena su mrtva tijela tri osobe.

Kako RTL Danas neslužbeno doznaje i dalje stoji da je otac ubio djecu pa sebe. Doznajemo i da ih nije ubio vatrenim oružjem, ali na koji točno način znat će se nakon obdukcije. 

Izazvao požar u nekoliko prostorija kuće

Danas je, u nadopuni, policija otkrila nove detalje prema kojima je muškarac izazvao požar na nekoliko mjesta u kući.

"Prilikom očevida policijskih službenika i inspektorice za zaštitu od požara i eksplozija, a kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva iz Zagreba, na katu obiteljske kuće u Svetom Križu Začretje pronađena su mrtva tijela dvije maloljetne osobe te mrtvo tijelo 46-godišnjeg hrvatskog državljanina.

Također je utvrđeno kako je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar. Mrtva tijela prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanja točnog uzroka smrti", javlja policija krapinsko-zagorska.

PolicijaPožarZagorje
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