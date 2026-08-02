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LUDNICA /

Modrić stigao na pripreme, pred hotelom ga dočekale horde navijača

Modrić stigao na pripreme, pred hotelom ga dočekale horde navijača
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Foto: Mairo Cinquetti/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Modrić je u Milan stigao prošle sezone nakon 13 godina u Real Madridu, u prvoj je sezoni za Rossonere odigrao 37 utakmica.

2.8.2026.
13:26
Sportski.net
Mairo Cinquetti/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nakon odmora od Svjetskog prvenstva stigao je na pripreme Milana u Australiju.

Ispred hotela su našeg kapetana dočekale stotine navijača koji nisu mogli sakriti oduševljenje s činjenicom da vide osvajača Zlatne lopte iz 2018. uživo. Okupljeni navijači dočekali su Modrića dresovima Milana i Hrvatske, a 40-godišnji hrvatski nogometaš strpljivo ih je potpisivao i uslišio želje za fotografijom prije nego li se priključio ostatku momčadi i novom treneru Rubenu Amorimu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Modrić je u Milan stigao prošle sezone nakon 13 godina u Real Madridu, u prvoj je sezoni za Rossonere odigrao 37 utakmica.

Luka ModrićAc MilanHrvatska Nogometna Reprezentacija
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