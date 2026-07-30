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Svi pričaju o potezu kapetana Uniteda: Fernandes pokazao koliko cijeni hrvatsku nogometnu ikonu

Svi pričaju o potezu kapetana Uniteda: Fernandes pokazao koliko cijeni hrvatsku nogometnu ikonu
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Foto: Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Riječ je o dresu koji je Fernandes dobio nakon utakmice Hrvatske i Portugala na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

30.7.2026.
7:58
Sportski.net
Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Bruno Fernandes privukao je veliku pažnju nogometne javnosti fotografijom s individualnog treninga uoči početka nove klupske sezone. Kapetan Manchester Uniteda pojavio se na treningu u dresu hrvatske reprezentacije s brojem 10 i prezimenom Luke Modrića na leđima, što je odmah izazvalo brojne reakcije među navijačima.

Portugalski veznjak trenirao je u plavom kockastom dresu Hrvatske iz 2026. godine s natpisom Modrić i 10, dok je odrađivao vježbe agilnosti na ljestvama u upečatljivim ružičastim Nike kopačkama. Fotografije su se brzo proširile društvenim mrežama, a mnogi su ovaj potez protumačili kao još jedan znak velikog poštovanja koje Modrić uživa među najboljim nogometašima svoje generacije.

 

 

Riječ je o dresu koji je Fernandes dobio nakon utakmice Hrvatske i Portugala na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Dvojica velikih veznjaka tada su razmijenila dresove nakon dramatičnog dvoboja osmine finala u kojem je Portugal slavio 2:1 i izbacio Hrvatsku iz natjecanja.

Fernandes je sada Modrićev dres odlučio odjenuti tijekom dodatnog individualnog treninga, a ne samo sačuvati ga kao uspomenu u svojoj kolekciji. Time je još jednom pokazao koliko cijeni hrvatskog kapetana i njegovu karijeru.

Susret protiv Portugala imao je posebnu simboliku za Modrića jer mu je to bio posljednji nastup na Svjetskom prvenstvu. Nakon utakmice uslijedili su brojni emotivni trenuci i oproštaji, a Fernandes je očito jedan od onih koji su željeli sačuvati uspomenu na susret s jednim od najvećih veznjaka u povijesti nogometa.

Fotografija kapetana Manchester Uniteda u Modrićevom dresu tako je postala još jedan podsjetnik na status koji hrvatski nogometaš ima u svijetu nogometa.

Luka ModrićTreningBruno Fernandes
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