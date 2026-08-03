Mlade hrvatske rukometašice idu u borbu za pozicije: Evo kada i gdje gledati

Hrvatska ženska kadetska rukometna reprezentacija danas nastavlja svoj put na Svjetskom prvenstvu u Rumunjskoj, ali u borbi za utješni plasman. Nakon što su natjecanje u skupini A završile na trećem mjestu, mlade Hrvatice nisu uspjele izboriti glavni krug natjecanja te ih danas u 15:15 sati očekuje dvoboj protiv Meksika u sklopu President's Cupa koji možete pratiti na platformi Voyo.

Ključan poraz od Francuske

Put prema borbi za medalje zaustavljen je u grupnoj fazi. Iako su u turnir ušle s velikim ambicijama, izabranice su upisale jednu pobjedu i dva poraza, što se pokazalo nedostatnim za prolazak dalje. Odlučujući susret bio je onaj protiv Francuske, u kojem je Hrvatska na poluvremenu imala vodstvo od 14:11. Nažalost, u drugom dijelu igre došlo je do pada koncentracije, što su iskusnije Francuskinje iskoristile i na kraju slavile s 29:27, gurnuvši tako Hrvatsku u razigravanje za plasman od 17. do 32. mjesta. Uz Francusku, iz skupine A dalje je prošla i reprezentacija Egipta, dok je Fidži kao debitant očekivano završio na dnu.

Debitantski nastup Meksikanki

S druge strane terena stajat će reprezentacija Meksika, kojoj je ovo prvi nastup na Svjetskom prvenstvu za kadetkinje. Meksikanke su u skupini B doživjele tri uvjerljiva poraza i pokazale da je pred njima još dug put prilagodbe na najvišu razinu svjetskog rukometa. Turnir su otvorile teškim porazom od Danske 10:47, a ništa bolje nisu prošle ni protiv Češke te Južne Koreje, koja ih je u posljednjem kolu svladala rezultatom 40:17. Za njih je svaka utakmica na ovom prvenstvu dragocjeno iskustvo, a protiv Hrvatske će tražiti svoju prvu povijesnu pobjedu.

Pogled prema budućnosti

Ovaj rezultat predstavlja najniži plasman jedne hrvatske generacije na svjetskim smotrama, što otvara pitanja o budućnosti. Ipak, ne treba zaboraviti da se radi o jednoj generaciji koja obiluje talentom, što se redovito pokazuje na završnicama domaćih prvenstava. Imena poput Dunje Grabar i Nike Bodrožić iz Lokomotive, Katje Napan iz Podravke ili Marte Dvornik iz Splita jamac su da hrvatski ženski rukomet ima na koga računati. Njihov je potencijal neupitan, no prijelaz iz klupskih okvira na zahtjevnu međunarodnu scenu očito predstavlja izazov na kojem će se morati sustavno raditi.

Utakmicu protiv Meksika gledajte uživo na platformi Voyo u 15:15 sati.