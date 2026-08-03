Ikonski trener: 'Ovako više ne ide, nismo trebali izgubiti ovog igrača'

Iza Hajduka je vrlo težak tjedan. Splićani su u četvrtak pali na Cipru i s 4-0 izgubili od Pafosa te se oprostili od Europske lige. Pokušat će dohvatiti Konferencijsku ligu, a na poraz od Pafosa se nastavio i poraz od Varaždina u prvom kolu HNL-a. Momci iz Baroknog grada bili su bolji s 2-1.

"Sve se svodi na to da je Varaždin uigraniji i da je ekipa ostala na okupu dok se Hajduk ponovno slaže", počinje razgovor Vjeran Simunić, legendarni nogometni trener i nekadašnji vratar Hajduka. "Igrači su u Hajduk došli sa svih strana i ne mogu adekvatno odgovoriti izazovima kakav je Varaždin. Situacija nije bajna nakon ova dva poraza, samopouzdanje ekipe je palo i nadam se da će sad se to malo podići protiv Žalgirisa, protivnika kojeg se mora pobijediti", rekao nam je legendarni trener.

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Hajduk je odlično odigrao protiv Pafosa na Poljudu, ali sada su vezali dva bolna poraza i sigurno se nije lako ponovno podići.

"Sigurno nije. Hajduk ima svoje probleme koje mora riješiti. Svi mi koji se bavimo nogometnom pričamo o tome kako to riješiti. Potrebno je standardizirati momčad od postojećeg kadra. Da igraju najbolji igrači na svojim mjestima i da se to uhoda, da se ne mijenja sastav svaku utakmicu", kaže Simunić koji je vodio više od 40 klubova u svojoj karijeri.

'Za Livaju se mora naći mjesto'

Trener Gonzalo Garcia je sada vjerojatno pod pritiskom.

"Sigurno je pod ogromnim pritiskom. Teško je bili igrač, trener ili predsjednik Hajduka. To nije isto kao biti trener nekog drugog kluba, ali to je izazov i on se s tim mora nositi", jasan je Simunić koji je 70-ih godina kao vratar Hajduka dijelio svlačionicu s velikim igračima.

Kako je on vidio cijelu situaciju s Livajom koji je bio pred izgonom, a sada je startao protiv Varaždina.

"Livaja je brend, igrač i osoba i mora se za njega naći mjesto. U cijeloj mojoj karijeri i u svakom klubu u kojem sam bio je bilo takvih igrača. Još kao dijete sam gledao Bajdu Vukasa, kasnije Jerkovića. Ti igrači su uvijek bili posebni i uvijek se morao naći sustav da on bude nositelj igre. Livaji treba naći mjesto i on mora biti nositelj ove mladosti koja igra pored njega", rekao je Simunić.

Kada bi Vjeran Simunić bio taj koji odlučuju, bi li nastavio graditi s Garcijom ili bi se odlučio na drugu rješenje?

"Trebalo bi dobro razmisliti i posložiti neke stvari te promijeniti situaciju u klubu jer dalje ovako ne ide. Osobno ne vidim kako će dalje ići na dobro. Šteta je nekih igrača koji su otišli. Osobno mi je žao što je Rebić napustio klub, mogao je završiti karijeru u Hajduku. Ima previše dovođenja igrača sa strane u ovom novom ciklusu i mislim da bi se trebalo raditi na nekoj strukturi hajdučke krvi i igrača koji gravitiraju ovom našem podneblju", zaključio je Vjeran Simunić.