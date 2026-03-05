Legenda nam otkrila: 'Sa Spajićem sam se posvađao, a Zec mi je rekao da biram nagradu'

Vjeran Simunić apsolutna je trenerska ikona u Hrvatskoj. U svojoj prebogatoj karijeri vodio je čak 45 klubova, a kao igrač je branio za Hajduk, Zagreb, Sporting te se još 80-ih godina otisnuo u Japan kao prvi europski nogometaš u Zemlji Izlazećeg Sunca.

Jedan od kultnih klubova u Splićaninovu CV-u je Kamen Ingrad, klub iz slavonskog mjesta Velika, koji je sedam sezona proveo u elitnom rangu hrvatskog nogometa te igrao i europska natjecanja. 2002. godine od ispadanja ga je spasio upravo Vjeran Simunić.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

"I dan danas su to najljepši dani moje karijere", priča nam Simunić. "Ja sam Dalmatinac koji je proveo dobar dio života u Slavoniji. Vinkovci, Slavonski Brod, Velika, Lipik, gradić koji je bio moja prva slavonska epizoda i koji sam uveo u treću ligu, počašćen sam što sam počasni građanin Lipika.

Velika je bila moja velika avantura spašavanja. Tada sam napustio Dragovoljac jer sam se posvađao sa velikim čovjekom Spajićem, grubo je reći posvadio, imali smo mi izuzetnu suradnju, godinu dana je bilo jako dobro, ali onda je došlo do razlaza, tako se to naprasno događa u nogometu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ja sam tada krenuo prema Okučanima kako bi preuzeo Posušje u BiH Premijer ligi, a gospodin Vlado Zec me tada nazvao da se stanem na prvu pumpu da bi popričao sa mnom i u pet minuta smo se dogovorili da preuzmem Kamen Ingrad. Ostalo je povijest. Izborili smo doigravanje za ostanak s Istrom i pobijedili smo. Pitao me Zec kako da me nagradi, a ja sam tražio da mi plati put na Svjetsko prvenstvo u Japan 2002. i tako je i bilo. Odlično sam se proveo", rekao nam je Simunić koji se rado vratio u te dane.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

"Japan je bio povratak na mjesto nesreće jer sam nekada bio prvi Europljanin u Japanu 84./85. u Yomiuri FC, današnji Tokyo Verdy i uzeli smo duplu krunu s Nijemcem Rudijem Gutendorfom. To je bila moja destinacija na Dalekom istoku, pa sam bio u Bahreinu na Bliskom istoku, bio sam i u srednjoj Aziji, Malezija, Tajland, Singapur, bio sam izbornik Bruneja, to je bilo predivno.

'Zec mi je zamjerio što sam napustio Veliku'

Azija je kao i Slavonija obilježila moj život. Sada radim u Raštanama kod Zadra, i u Zadru sam bio tri sezone. Kad malo pogledam stvari, kako lutaš i radiš po cijelom svijetu, uvijek se neka vrata otvore. Bio sam blizu da sada uzmem klub blizu Vinkovaca, pa blizu Zagreba i Čakovca, na kraju sam tu kraj Zadra. To je sada preko 40 klubova u karijeri, pa vi vidite koliko je to ljudi, koliko igrača, novinara kroz život.

Sad mi je primjerice šef gospodin Novoselović koji je rodom iz Bebrine kod Slavonskog Broda, kako je svijet mali. U nogometu nikad ne znaš, lijepo je to. Ja čak i Zagreb doživljavam ako svoj grad jer sam tamo proveo dosta godina. Cijenim gospodina Marija Kovačevića koji je bio moj igrač kao i Jakirović, Zoran Zekić je bio isto moj igrač u Velikoj, a ta je Velika dala velike trenere, pogledajte Rendulića, Zekića, Jakirovića, Smoju, sve sam ih vodio u Kamenu.

Foto: STRINGER/AFP/Profimedia

Žao mi je što sam tada naprasno otišao iz Velike spašavati Zadar i što nisam ostao voditi klub u Europi protiv Schalkea, to je bila moja misija, ekipa koju sam izgradio. Zec mi je zamjerio što sam ih ostavio, ali doveo je Gračana, veliko ime, tako da je okej. Odlično je bilo u Velikoj, volio bih se vratiti makar kao turist", zaključio je Simunić.

POGLEDAJTE VIDEO: Drama uoči starta sezone: FIA razmatra otkazivanje utrka, kalendar Formule 1 pod upitnikom