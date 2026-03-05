Znanost stiže na splitsku Rivu: 13 znanstvenica građanima otkriva tajne mora, medicine i tehnologije

Uoči Međunarodnog dana žena, 7. ožujka 2026. s početkom u 10.30, manifestacija "Znanost u prolazu" po prvi put dolazi u Split, u samo srce grada – na Rivu.

Tom će prigodom 13 znanstvenica kroz 12 tema građanima približiti svoja istraživanja iz kemije, oceanografije, biologije, medicine, genetike, fizike, računarstva i građevinarstva.

Govorit će se o održivoj kemiji i molekulskim "spužvama", pametnijem uzgoju riba i očuvanju kamenica i srdele, skrivenim obrascima bolesti i personaliziranoj medicini, strojnom učenju u svakodnevnim sustavima, dubokim morskim strujama koje reguliraju klimu te održivoj gradnji s lokalnim drvom.

Foto: Privani album

Tko su znanstvenice koje dolaze na Rivu i o čemu će razgovarati s građanima?

"Znanost u prolazu" jedna je od rijetkih domaćih manifestacija u kojoj znanstvenice izlaze iz institucija te na gradskim trgovima i ulicama izravno razgovaraju s građanima o svom radu. Cilj nije samo približiti znanost javnosti, nego i osnažiti ulogu žena te povećati njihovu vidljivost u STEM području.

Splitsko izdanje manifestacije održava se pod okriljem europske inicijative Science Comes to Town, a organizira je udruga Znanost u prolazu, koja 2026. obilježava jubilarno, peto izdanje u Zagrebu te program po prvi put širi i na Split.

Inicijativu je pokrenula dr. sc. Inga Patarčić, inspirirana sličnim događanjima u Berlinu, s idejom da znanost učini dostupnom, otvorenom i živom.