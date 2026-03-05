FREEMAIL
'ČULO SE NEKOLIKO PUCNJEVA' /

Policija ubila muškarca u Ljubljani, prijetio im nožem!: 'Ležao je uz cestu'

Policija ubila muškarca u Ljubljani, prijetio im nožem!: 'Ležao je uz cestu'
Foto: Damjan Žibert/24ur.com

Čulo se nekoliko pucnjeva. Muškarac je ležao uz cestu na pješačkom prijelazu, rekli su svjedoci

5.3.2026.
19:06
danas.hr
Damjan Žibert/24ur.com
U četvrtak poslijepodne u Ljubljani, muškarac je nožem prijetio prolaznicima, nakon čega je na mjesto događaja ubrzo stigla policija. Policajci su više puta upozorili muškarca koji im je prijetio oštrim predmetom, piše 24ur.com.

Iz policije su priopćili kako će provesti sve aktivnosti u skladu sa standardnim postupcima kako bi provjerili zakonitost upotrebe sredstava prisile i razjasnili sve okolnosti događaja.

LjubljanaPolicijaNožPucnjava
