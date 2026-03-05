Policija ubila muškarca u Ljubljani, prijetio im nožem!: 'Ležao je uz cestu'

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Čulo se nekoliko pucnjeva. Muškarac je ležao uz cestu na pješačkom prijelazu, rekli su svjedoci
U četvrtak poslijepodne u Ljubljani, muškarac je nožem prijetio prolaznicima, nakon čega je na mjesto događaja ubrzo stigla policija. Policajci su više puta upozorili muškarca koji im je prijetio oštrim predmetom, piše 24ur.com.
Čulo se nekoliko pucnjeva. Muškarac je ležao uz cestu na pješačkom prijelazu, rekli su svjedoci.
Iz policije su priopćili kako će provesti sve aktivnosti u skladu sa standardnim postupcima kako bi provjerili zakonitost upotrebe sredstava prisile i razjasnili sve okolnosti događaja.
POGLEDAJTE VIDEO: Najluđa noć bila je opasna za mnoge životinje: 'Kad krene pucnjava sumanuto bježe'