Policija ubila muškarca u Ljubljani, prijetio im nožem!: 'Ležao je uz cestu'

U četvrtak poslijepodne u Ljubljani, muškarac je nožem prijetio prolaznicima, nakon čega je na mjesto događaja ubrzo stigla policija. Policajci su više puta upozorili muškarca koji im je prijetio oštrim predmetom, piše 24ur.com.

Foto: Damjan Žibert/24ur.com

Čulo se nekoliko pucnjeva. Muškarac je ležao uz cestu na pješačkom prijelazu, rekli su svjedoci.

Iz policije su priopćili kako će provesti sve aktivnosti u skladu sa standardnim postupcima kako bi provjerili zakonitost upotrebe sredstava prisile i razjasnili sve okolnosti događaja.

