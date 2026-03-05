FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
start pred vratima /

Paola Markek gostovala je u Maksanovom korneru: Evo što je rekla o očekivanju o novoj F1 sezoni

Početak nove sezone Formule 1 tradicionalno donosi uzbuđenje, nagađanja i detaljne analize, a rijetko tko u Hrvatskoj o tome može govoriti sa strašću i znanjem kao Paola Markek. Poznata kreatorica sadržaja Formule 1 i jedna od najutjecajnijih domaćih poznavateljica najpoznatijeg i najpopularnijeg oktanskog cirkusa gost je u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" gdje otkriva što nas sve čeka u, kako mnogi najavljuju, revolucionarnoj sezoni.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
5.3.2026.
18:54
Sportski.net
F1 Vijesti
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx