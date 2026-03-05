Velika F1 momčad šokirala pred utrku: Vozači riskiraju trajno oštećenje živaca

Aston Martin nalazi se u velikim problemima uoči prve utrke sezone Formule 1, VN Australije. Momčad koja je ozbiljno ulagala jednostavno nije spremna za početak sezone.

Šef Aston Martina, Adrian Newey, izrekao je šokantnu izjavu na Velikoj nagradi Australije, otkrivši da vozači Fernando Alonso i Lance Stroll neće moći završiti utrku zbog rizika od trajnog oštećenja živaca, prenosi Daily Mail. Newey je objasnio da su vibracije koje su uzrokovale kvar Hondinog pogonskog agregata tijekom predsezonskih testiranja toliko jake da će Alonso i Stroll nepopravljivo oštetiti ruke ako se predugo utrkuju.

"Fernando smatra da ne može napraviti više od 25 krugova zaredom prije nego što riskira trajno oštećenje ruku. Lance smatra da ne može napraviti više od 15 krugova prije tog praga", rekao je Newey u Melbourneu. Velika nagrada Australije traje 58 krugova, što znači da Aston Martin neće moći završiti ni polovicu utrke.

"Osjećaj je kao da te udari struja na električnoj stolici. To je vrlo neugodna vibracija i loša je za motor, ali i za čovjeka u bolidu", opisao je situaciju Lance Stroll.

Iz Aston Martina i Honde optimistično najavljuju da će se problemi riješiti i da će biti spremni za ostatak sezone, ali kako stvari stoje, u Australiji ćemo vidjeti oba Aston Martina s oznakom DNF (did not finish), pitanje je samo u kojem krugu.

