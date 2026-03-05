Lewis Hamilton pokazao kako izgleda nakon treninga s Kim Kardashian

Prva utrka nove sezone Formule 1 sve je bliže, a neki su vozači već pokazali kako su spremni. Tako je Lewis Hamilton pokazao rezultate svog napornog režima treninga objavivši "zavodljivu" fotografiju, piše The Sun.

Sedmerostruki svjetski prvak na fotografiji na Instagramu pozirao je bez majice i izgledao izuzetno isklesano. Fotografiju, objavljenu na njegovom Instagram storyju, pratio je opis: “Race week! I’m ready.”

Britanac je nedavno upozorio svoje suparnike u Formuli 1 da neće biti “zadržavanja” u njegovom pohodu na rekordni osmi naslov svjetskog prvaka.Sedmerostruki prvak poručio je da je “i dalje tu” i “i dalje gladan uspjeha” uoči ovotjednog početka sezone u Melbourneu.

Četrdesetjednogodišnjak je najtrofejniji vozač u povijesti Formule 1, ali ove sezone vraća se silovito nakon vrlo loše prve kampanje s momčadi Ferrari.

Hamilton je bio slabiji u kvalifikacijama i po bodovima od momčadskog kolege Charlesa LeClerca te je sezonu završio bez ijednog postolja prvi put u karijeri.

