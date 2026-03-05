Ovakav sako u sabornici ne viđamo često: Saborska zastupnica zna kako privući pozornost
Anja Šimpraga, političarka koja u Saboru zastupa interese srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj, privukla je pozornost tijekom 9. sjednice pojavivši se u cool sakou
Anja Šimpraga, političarka koja u Hrvatskom saboru od svibnja 2024. predstavlja srpsku nacionalnu manjinu, na današnjoj je sjednici privukla i pozornost ljubitelja mode i zanimljivih modnih komada.
Iako sabornicom inače najčešće šeću posve jednostavne i poprilično nezanimljive modne kombinacije, Šimpraga je ovaj četvrtak odlučila "začiniti" upečatljivim sakoom kakvog inače rijetko viđamo na političarkama.
Riječ je o komadu koji je pronašla u kolekciji španjolskog brenda Lola Casademunt.
Poslovni tamnosivi sako dvorednog kopčanja u osnovici je sasvim jednostavan, no ono što ga čini upečatljivim jesu aplikacije. Na sako su tako prišiveni šareni šavovi, ali i šljokaste sličice medvjedića, ruže složene od perlica i slično. Najveću pozornost privlači veliko crveno srce s očima i ustima koje se smjestilo na lijevi rukav sakoa.
Prema informacijama na popularnim online trgovinama, cijena ovog sakoa iznosi 249 eura.
