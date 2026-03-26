FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POZNATE SPLIĆANKE /

Ana Gruica obratila se Iris Livaji na društvenim mrežama: Poslala je kratku poruku

×
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

26.3.2026.
8:50
Hot.hr
Sandra Simunovic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Proslavljena splitska glumica i bivša manekenka Ana Gruica Uglešić (43), oduševila je svoje pratitelje emotivnom objavom posvećenom svojoj dugogodišnjoj prijateljici i kumi, Iris Rajčić Livaji, povodom njezinog 46. rođendana. 

U opisu profesionalne fotografije na kojoj poziraju u zagrljaju, Ana je napisala kratku poruku: "Od Turističke, izgleda, do penzije… Sretan ti rođendan, Irka moja!". Ovim je riječima sažela priču o prijateljstvu koje je započelo još u srednjoškolskim danima u Splitu i nastavilo se kroz zajedničke manekenske dane devedesetih, sve do danas, kada su obje ostvarene kao supruge i majke. 

Prijateljstvo dugo više od 25 godina

Prijateljstvo Ane i Iris, supruge nogometne zvijezde Marka Livaje (32), seže više od 25 godina u prošlost. Zajedno su pohađale Turističku školu u Splitu, a nakon toga gradile manekensku karijeru. 

Podsjećamo, Ana, koja je danas u sretnom braku sa splitskim psihijatrom Boranom Uglešićem, te Iris Rajčić Livaja, koja već godinama ljubi zvijezdu Hajduka Marka Livaju, ostale su bliske prijateljice koje se godinama međusobno podržavaju, a svoje prijateljstvo okrunili su i kumstvom. Naime, splitska glumica prije nekoliko godina bila je kuma njihovom sinu Lorenzu.

Osim Lorenza, Iris i Marko imaju i kćer Elizabetu, dok Ana Gruica Uglešić iz veze s piscem Hrvojem Šalkovićem ima sina Marata Ivana.

Ana GruicaIris LivajaRođendan
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
