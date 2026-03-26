Europski giganti u problemu? Ovo čudo ima 1700 km dometa, moć S-klase i smiješnu cijenu

Dok se europski proizvođači automobila još uvijek dogovaraju oko smjera elektrifikacije, kineski Geely je, čini se, pronašao formulu koja bi mogla pomrsiti račune svima. Njihov najnoviji adut, plug-in hibridna limuzina Galaxy Starshine 8, nije samo još jedan automobil u nizu.

To je pet metara duga krstarica s dometom koji bi posramio i kamione, tehnologijom koja parira najskupljim njemačkim limuzinama i cijenom od koje se konkurenciji vrti u glavi.

Geely nije gubio vrijeme. Manje od godinu dana nakon premijere, kada su prodajne brojke počele padati, promptno su reagirali i na tržište izbacili temeljito osvježenu verziju. Rezultat je automobil koji ne traži kompromise, već postavlja potpuno nova pravila igre u segmentu velikih limuzina.

Dizajn koji spaja eleganciju i aerodinamiku

Na prvi pogled, Starshine 8 izgleda elegantno i moderno. S dužinom od preko pet metara i međuosovinskim razmakom od gotovo tri metra, automobil ima impozantnu pojavu na cesti. Njegov 'fastback' dizajn s blago padajućom linijom krova i skrivenim kvakama na vratima nije samo estetski privlačan, već i funkcionalan.

Zahvaljujući glatkim linijama i zatvorenoj prednjoj masci, koeficijent otpora zraka iznosi svega 0,25 Cd, što pridonosi boljoj učinkovitosti.

Dizajnerski jezik, koji u Geelyju nazivaju 'Ripple Aesthetics', spaja fluidne linije s oštrim detaljima poput uskih LED svjetala. Ipak, najzanimljiviji detalj na osvježenom modelu je mala izbočina iznad vjetrobranskog stakla. Neki će reći da izgleda kao mali "rog", no u njemu se krije LiDAR senzor, ključna komponenta naprednog sustava za pomoć u vožnji.

Unutrašnjost za direktore (i njihove vozače)

Unutrašnjost je priča za sebe. Zahvaljujući izdašnim dimenzijama, prostor za putnike je ogroman, posebno na stražnjoj klupi gdje ima mjesta za noge kao u poslovnoj klasi aviona. Kabinom dominiraju ekrani: 10,2-inčna digitalna instrumentna ploča ispred vozača i masivni 15,4-inčni središnji zaslon osjetljiv na dodir.

Kao šlag na tortu, bolje opremljene verzije dolaze s opcionalnim 25,6-inčnim AR-HUD zaslonom koji projicira informacije u proširenoj stvarnosti izravno na vjetrobransko staklo.

Sve pokreće brzi operativni sustav Flyme Auto 2 koji podržava rad u dva prozora istovremeno. Za zvučnu kulisu brine se Flyme Sound sustav s čak 23 zvučnika i 2000 W snage - više nego što neki stanovi imaju kvadrata. Udobnost je na razini premium klase, s grijanim, ventiliranim i masažnim sjedalima, dok se suvozačevo sjedalo može čak i potpuno izravnati za odmor tijekom dugih putovanja.

Hibridni pogon koji je zaboravio na benzinsku postaju

Ovdje Starshine 8 uistinu briljira. Osvježeni model dolazi s drugom generacijom hibridnog sustava i novom 'Golden Battery' baterijom kapaciteta 28,3 kWh. To mu omogućuje da samo na struju prijeđe do impresivnih 225 kilometara. No, prava magija nastaje kada se kombiniraju struja i benzin. S punim spremnikom goriva i napunjenom baterijom, ukupni domet iznosi nevjerojatnih 1.725 kilometara prema CLTC ciklusu. Potrošnja u hibridnom načinu rada kreće se oko 3,4 litre na 100 km.

Dostupne su dvije verzije pogona:

EM-i (ekonomična): Kombinacija 1.5-litrenog atmosferskog motora i elektromotora s ukupnom snagom od 345 KS.

EM-P (performansna): Snažnija izvedba s 1.5-litrenim turbo motorom, koja razvija ukupno 402 KS i 605 Nm okretnog momenta. Ubrzanje od nula do 100 km/h traje samo 6,35 sekundi.

Zahvaljujući podršci za brzo DC punjenje snage 75 kW, baterija se od 30 do 80 posto napuni za svega 15 minuta.

Mozak na kotačima: LiDAR, Nvidia i umjetna inteligencija

Spomenuti LiDAR na krovu nije tu radi ukrasa. On je dio G-Pilot H5 sustava autonomne vožnje, čiji rad nadzire moćni Nvidia Drive Orin čip. Sustav koristi podatke s 11 kamera, tri radara i 12 ultrazvučnih senzora kako bi automobilu omogućio da samostalno vozi gradskim ulicama i autocestama (funkcija NOA) te da sam pronađe parkirno mjesto bez prethodno učitanih mapa. Ovo više nije običan tempomat, već ozbiljan korak prema potpunoj autonomiji.

Testovi su pokazali da Starshine 8 nije samo tehnološki napredan, već i siguran. Test izbjegavanja prepreke ("moose test") prošao je pri brzini od 80 km/h, što je izvanredan rezultat za limuzinu tešku gotovo dvije tone.

Za zaustavljanje od 100 km/h do nule potrebno mu je samo 34,5 metara. Za udobnost se brine ovjes s aktivnim prigušenjem koji se prilagođava uvjetima na cesti.

Cijena kao šamar europskoj konkurenciji

A sada ono najbolje - cijena. Na kineskom tržištu, osvježeni Geely Galaxy Starshine 8 kreće s cijenom od oko 20.740 američkih dolara, dok najopremljenija verzija stoji oko 23.510 dolara.

Za taj iznos dobivate automobil koji po prostranosti, tehnologiji i performansama može stati uz bok europskim premium limuzinama čija je cijena višestruko veća.

Geely Galaxy Starshine 8 jasan je pokazatelj smjera u kojem se kreće autoindustrija. Dok se u Europi još vode rasprave, Kinezi nude gotov proizvod koji je učinkovit, napredan, udoban i, što je najvažnije, cjenovno pristupačan. Ovo je automobil koji ne samo da izaziva konkurenciju, već postavlja pitanje je li visoka cijena europskih marki doista uvijek opravdana. Još nije poznato hoće li ovaj model doći u Europu, budući da se Geely na europskom tržištu više orijentirao na SUV-ove.

