Dinamova zaklada oduševila humanitarnom akcijom u Vukovaru: Poletio i dron za dva dobra djela u jednom

U Vukovaru je ove srijede uspješno provedena humanitarna inicijativa pošumljavanja Dinamove zaklade Nema predaje i tvrtke Project O2, koja istovremeno spaja brigu za okoliš i podršku djeci s poteškoćama u razvoju.

Na području Grada Heroja, na lokaciji Potkova, zasađeno je ukupno 10.000 četvornih metara nove šume, čime je napravljen konkretan iskorak prema obnovi zelenih površina. Također, sav prihod od prodaje vaučera za pošumljavanje usmjerit će se na račun humanitarne akcije “Pojačajmo krila Vukovarskih leptirića” koja traje do 31. ožujka.

Poseban obol cijelom pošumljavanju pružili su i sami članovi Udruge Vukovarski leptirići, koji su aktivno sudjelovali u svim fazama programa. Njihov dolazak obilježili su iskrena znatiželja i oduševljenje, ponajprije tijekom demonstracije pošumljavanja uz pomoć drona, tehnologije koja sve češće pronalazi primjenu u očuvanju prirode, posebno na teško dostupnim područjima.

“Svaki put kad dođemo u Vukovar i radimo ovakve stvari, shvatiš koliko su zapravo jednostavne. Potrebno je samo malo dobre volje, malo znanja i puno srca. Hvala Vukovarskim leptirićima što su i ovaj put bili dio priče, što su unijeli energiju i smisao u sve što radimo. Veliko hvala i Zakladi ‘Nema predaje’ koja je pokrenula humanitarnu akciju za Vukovarske leptiriće i dala cijeloj priči dodatnu snagu. Na kraju, sve se opet svodi na isto – želju da pomognemo djeci, posebno onoj s najvećim potrebama”, rekao je Goran Ladišić, direktor Project O2.

Nakon demonstracije pošumljavanja dronom, sudionici su se okušali u izradi takozvanih „seed bombsa” – malih, ručno izrađenih kuglica ispunjenih mješavinom sjemena i hranjivih tvari, osmišljenih kako bi povećale šanse za rast biljaka u prirodnim uvjetima.

Kraj dana obilježila je zajednička sadnja stabala, tijekom koje su sudionici posadili 100 sadnica hrasta, najrasprostranjenije i simbolički važne vrste slavonskih šuma.

Humanitarna akcija “Pojačajmo krila Vukovarskih leptirića”, s ciljem nabavke prilagođenih sportskih pomagala i bicikla-kolica traje do 31. ožujka.

Donacije se prikupljaju na posebno otvorenom humanitarnom računu u Erste Banci: 0524020061500162556.

Humanitarna akcija “Pojačajmo krila Vukovarskih leptirića” službeno je upisana u Evidenciju humanitarnih akcija pod oznakom GZG-HA/NODP-25-35, što jamči potpunu transparentnost i zakonitost provedbe.

Također, prihod od prodaje svih vaučera (jedan vaučer = 10 četvornih metara šume u Vukovaru) do 31. ožujka bit će uplaćen na humanitarni račun akcije za Leptiriće.