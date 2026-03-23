Zamislite Modrića i naše ovako: Igrači Francuske čuda navukli na sebe i ponovno šokirali

Okupljanje nogometne reprezentacije Francuske već po nekoj tradiciji izgleda kao pariški tjedan mode.

Francusku, kao i Hrvatsku, čekaju prijateljske utakmice protiv Brazila i Kolumbije koje će poslužiti kao najjače provjere uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva koje će se ovog ljeta održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Reprezentativci su redom dolazili u njihov Nacionalni nogometni centar i ostavljali bez teksta svojim odjevnim kombinacijama. Poznata nacionalna nogometna akademija INF Clairefontaine nalazi se oko 50 km jugozapadno od Pariza u Clairefontaine-en-Yvelinesu.

Kylian Mbappé je ponosno pokazao svoju torbicu, Warren Zaïre-Emery je sve okupljene zaslijepio svojim tenisicama, a Hugo Ekitiké bi na crvenom tepihu dobio punu pozornost. Ibrahima Konaté također ima prekrasnu torbicu, a iako je tu bilo i onih normalnih koji su u duhu sportskog okupljanja došli u sportskoj odjeći, nekoliko ih je baš poželjelo ostati upamćenima. Michael Olise, suigrač našeg Josipa Stanišića iz Bayerna, izazvao je pravu pomutnju.

Aktualni viceprvaci otputovat će ovog tjedna u Sjedinjene Države, u predgrađe Bostona, kako bi odigrali dvije prijateljske utakmice u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Prvo protiv Brazila u četvrtak (21 sat), a zatim protiv Kolumbije u nedjelju (21 sat).

Francuska je na SP-u u Skupini I s Norveškom, Senegalom te još jednom reprezentacijom iz play-offa. Tamo Irak u finalu čeka pobjednika utakmce Bolivija - Surinam, a sve će rasplesti već za tjedan dana.

Podsjetimo, Francuska je na dva protekla SP-a igrala finale, u Rusiji je svladala našu reprezentaciju, a u Kataru je tijesno izgubila od Argentine.

