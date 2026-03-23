Domaći glumci se okupili u ZKM-u, a svi su gledali novi imidž Bojane Gregorić Vejzović

Brojna su se poznata lica naše glumačke scene okupila u ZKM-u na premijeri nove predstave "LOGOR/GOLGOTA".

Glumac Damir Markovina stigao je u pratnji Gabrijele Kasapović, dok su bliske prijateljice Ana Maras Harmander i Iva Mihalić zajedno pozirale uživajući u atmosferi premijere.

Veliku pozornost privukao je dolazak glumačkog para, Enesa Vejzovića i Bojane Gregorić Vejzović koja je za premijeru odabrala chic kombinaciju širokih traperica i elegantne bijele košulje s mašnom. Također, poznata je glumica predstavila i novi "stari" imidž - vratila se svojim popularnim šiškama i bob frizuri kakvu obožavaju Parižanke.

Predstave LOGOR/GOLGOTA, redateljice Nine Rajić Kranjac, nastala je prema dramama Miroslava Krleže. Njegove dvije rane ekspresionističke drame spojene su u jednu scensku cjelinu, a u režiji Rajić Kranjac predstava oslobađa divlju, ekspresionističku energiju koja razara sigurnost klasične drame. Istovremeno se osjeća koliko tekstovi nastali u sjeni Prvog svjetskog rata danas zvuče gotovo proročanski. U Galiciji su ginuli i hrvatski domobrani – seljaci, radnici i gimnazijalci koji su nakon kratke obuke slani na front kao potrošni materijal velikog carstva. Upravo iz tog iskustva nastaju Krležine drame u kojima rat nije herojska priča nego raspad svijeta.