Kriza doslovno na vratima!? Čitateljica nam se požalila: 'Danas je tamo bio totalni kolaps'

Slovenija je od ponoći uvela krizne mjere na crpkama. Posljednjih dana nestašice su sve češće – neke benzinske postaje su zatvorene, a na drugima se može natočiti samo 50 litara na dan. Poljoprivrednici i poduzetnici mogu uzeti do 200 litara na dan.

Slovenska vlada čak razmatra i podnošenje kaznene prijave protiv Petrola zbog, kako kažu ugrožavanja sigurnosti stanovništva.

Iz Petrola su poručili da su povremene nestašice rezultat nagle i povećane potražnje, a ne poremećaja u opskrbi. Slovenski premijer uvjerava da su skladišta puna. A kako bi ubrzali opskrbu angažirali su i vojsku.

Prema trenutačnim podacima specijalizirane web stranice Kje je gorivo? - dizel trenutačno nije dostupan na čak 53 posto svih benzinskih postaja u Sloveniji, a udio dostupnosti benzina nešto je niži - oko 40 posto.

'Danas je bio totalni kaos'

Javila nam se čitateljica koja, kako kaže, otkako je počeo rat na Bliskom istoku gorivo toči u Sloveniji jer je dizel tamo jeftiniji nego u Hrvatskoj. Istaknula je kako je gorivo u Sloveniji povoljnije nego kod nas po prvi put nakon koronakrize.

"Problem s dizelom pojavio se već prije dva tjedna gdje se na pumpama osjetilo da ga ima puno manje. A danas je bio totalni kolaps. U prijepodnevnim satima goriva na benzinskoj postaji uopće nije bilo, a situacija nije bila puno bolja ni u poslijepodnevnim satima", kazala je.

Istaknula je kako problem nije samo dizel nego i benzin.

"Što se kod njih događa, stvarno ne znam, ali dok je cijena ovakva, nama u pograničnim područjima Slovenija će i dalje biti prvi izbor za kupnju goriva. Makar par puta dnevno išli na benzinsku provjeravati ima li ga ili ne", poručila je.