Ženu udarili dijelovi stanice, ozlijeđen i vozač BMW-a: Doznajemo detalje nesreće u Zagrebu

Vozač BMW-a koji je u nedjelju navečer naletio na tramvajsku stanicu na križanju Vukovarske i Držićeve ulice u Zagrebu zadobio je lakše tjelesne ozljede, potvrdila je zagrebačka policija za portal Net.hr.

Ozlijeđena je i pješakinja koja se nalazila na stanici, ali ne od naleta automobila, već su je udarili dijelovi konstrukcije koji su pali nakon udara.

Također doznajemo da je vozač izgubio kontrolu nad automobilom, no nije bio pod utjecajem alkohola.

ZET je na svojim stranicama objavio i da tramvajsko stajalište Držićeva na Aveniji Marina Držića u smjeru Savskog mosta je izvan funkcije - zbog oštećenja nadstrešnice.

Staklo posvuda

Podsjetimo, svjedoci su ispričali da su vozila Hitne pomoći nakon nesreće prevezla dvije osobe u bolnicu.

Na fotografijama s lica mjesta vidi se da je stanica razbijena, staklo posvuda razbacano te da je BMW oštećen na prednjem dijelu.