POJAVILA SE FOTOGRAFIJA /

Užas u Zagrebu! Autom se zabio u tramvajsku stanicu, ima ozlijeđenih?

Slika ne prikazuje mjesto događaja iz ovog članka
Foto: Marin Tironi/PIXSELL/Ilustracija

Hitna pomoć odvela je najmanje dvoje ljudi u bolnicu

22.3.2026.
22:51
danas.hr
Marin Tironi/PIXSELL/Ilustracija
Na križanju Vukovarske i Držićeve ulice u Zagrebu došlo je do prometne nesreće nakon što se automobil zabio u tramvajsku stanicu. Staklo je rasuto po tlu, a kako je čitateljica opisala za 24sata, udarac je bio toliko snažan da je skočila iz kreveta.

'Udarac je bio toliko glasan da sam skočila iz kreveta. Prolaznici su se odmah zaustavili i priskočili u pomoć, tramvaj je stao, a putnici su izašli. Stigla su dva vozila hitne pomoći koja pružaju unesrećenima medicinsku skrb', ispričala je.

Zagrebačka policija potvrdila je za 24sata da je zaprimila dojavu o nesreći, no zasad nisu objavili detalje o ozlijeđenima.

Hitna pomoć prevezla je najmanje dvoje ljudi u bolnicu. Fotografiju s mjesta nesreće pogledajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Stigla su vozila za protueksplozijsku službu: Pogledajte kakve mrcine je dobila policija

Prometna NesrećaZagrebTramvajska Stanica
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike