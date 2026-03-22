Užas u Zagrebu! Autom se zabio u tramvajsku stanicu, ima ozlijeđenih?

Na križanju Vukovarske i Držićeve ulice u Zagrebu došlo je do prometne nesreće nakon što se automobil zabio u tramvajsku stanicu. Staklo je rasuto po tlu, a kako je čitateljica opisala za 24sata, udarac je bio toliko snažan da je skočila iz kreveta.

'Udarac je bio toliko glasan da sam skočila iz kreveta. Prolaznici su se odmah zaustavili i priskočili u pomoć, tramvaj je stao, a putnici su izašli. Stigla su dva vozila hitne pomoći koja pružaju unesrećenima medicinsku skrb', ispričala je.

Zagrebačka policija potvrdila je za 24sata da je zaprimila dojavu o nesreći, no zasad nisu objavili detalje o ozlijeđenima.

Hitna pomoć prevezla je najmanje dvoje ljudi u bolnicu. Fotografiju s mjesta nesreće pogledajte OVDJE.

