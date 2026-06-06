Zatvorena državna cesta zbog nesreće: Motociklist poginuo kod Masleničkog mosta

Od 13.20 sati za sav promet je zatvorena državna cesta DC-08 od Posedarja do križanja s državnom cestom DC-54 zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo motociklist.

Nesreća se dogodila kod Masleničkog mosta u smjeru Zagreba na državnoj cesti DC-08 malo prije 13 sati.

U tijeku je očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja o tragediji.

Promet se odvija obilaznim pravcima.

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru obaviješteno je o prometnoj nesreći.