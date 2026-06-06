FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAGEDIJA BLIZU POSEDARJA /

Zatvorena državna cesta zbog nesreće: Motociklist poginuo kod Masleničkog mosta

Zatvorena državna cesta zbog nesreće: Motociklist poginuo kod Masleničkog mosta
×
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

U tijeku je očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja o tragediji

6.6.2026.
15:31
Dunja Stanković
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Od 13.20 sati za sav promet je zatvorena državna cesta DC-08 od Posedarja do križanja s državnom cestom DC-54 zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo motociklist. 

Nesreća se dogodila kod Masleničkog mosta u smjeru Zagreba na državnoj cesti DC-08 malo prije 13 sati. 

U tijeku je očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja o tragediji. 

Promet se odvija obilaznim pravcima. 

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru obaviješteno je o prometnoj nesreći. 

NesreĆaMaslenicki MostDrzavna CestaPolicijaCrna Kronika
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike