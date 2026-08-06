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Za Hajduk u Litvi navijali i domaćini: Pogledajte kako je obitelj podržala heroja Bilih

Za Hajduk u Litvi navijali i domaćini: Pogledajte kako je obitelj podržala heroja Bilih
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Foto: LUKA KOLANOVIC/imago sportfotodienst/Profimedia

Pukštaš je pred bakama postigao pogodak, ali i odigrao sveukupno dobru utakmicu

6.8.2026.
23:52
Sportski.net
LUKA KOLANOVIC/imago sportfotodienst/Profimedia
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Hajduk je u četvrtak u trećem pretkolu Konferencijske lige slavio 5-2 na gostovanju kod Žalgirisa u glavnom gradu Litve Vilniusu.

Jedan od najboljih igrača te utakmice i strijelac petog pogotka bio je američki veznjak litavskog podrijetla Rokas Pukštas, a upravo je on glavni razlog zašto je dio Litve bio za Hajduk te večeri. Naime, kako piše Dalmatinski portal Pukštasa su došle podržati baka Violeta i baka Rasa. Obje bake su obukle Hajdukov dres s brojem 21, a predivne scene pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, Pukštas je Amerikanac litavskog porijekla rođen u sportskoj obitelji. Otac Mindaugas je maratonac koji je nastupio na Olimpijskim igrama 2004., a majka Živilė je trenerica.

Rokas PukštasHajduk
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