Nova žestoka vrućina pred vratima: Temperature će ići do 38 °C, stiže i jedna neugodna pojava

Zahvaća nas novi toplinski val kako nam sa sjevera Afrike pristiže vruć zrak, ali u jugozapadnoj struji u atmosferi ima i dosta čestica saharskog pijeska. Događa se to ispred sve bliže fronte sa zapada, koja će oslabljena, početkom vikenda proći našim krajevima.

PETAK

Ujutro još većinom sunčano. Ne baš sasvim vedro, jer će nebo biti zamućeno saharskom prašinom, a na zapadu i visokim, ponegdje slojevitim oblacima. Puhat će samo ponegdje slab jugoistočni i jugozapadni vjetar. No, bit će još toplije, nakon još neugodnije noći. Već će se ujutro od 8-9h u većini krajeva činiti vruće.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj dojam sunčanog vremena, iako će na nebu biti povremeno visokih oblaka i mutnoće. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, u gorju s jakim udarima. Temperatura viša, bit će to između 35 i čak 38 Celzija, pa će biti iznimno vruće, a u zavjetrini i neugodno sparno.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano i vrlo vruće. Nakratko će samo biti nešto oblaka na nebu. Vjetar ovdje slab do umjeren jugoistočni, a temperatura oko visokih 36-37 stupnjeva.

Neugodna vrućina nastavlja se u Dalmaciji uz obilje sunca, na jugu i vedrine. Puhat će samo slab do umjeren jugozapadni i zapadni, u zaobalju i sjeverozapadni vjetar. Temperatura između 34 i 36 Celzija, u zaleđu lokalno i 38.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ovdje najviše visokih oblaka. No, krajem dana i navečer sa zapada naoblačenje s kojim već može u Istri biti kojeg pljuska. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, pojačan ponegdje u gorju. Temperatura posvuda između 32 i 35.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Za vikend na kopnu promjenjiva naoblaka, no bit će tu i dovoljno sunca. Nešto oblačnije u subotu uz lokalno moguće pljuskove i grmljavinu koji mogu biti praćeni i jakim vjetrom. Pritom će i osvježiti, ali bit će to samo manje vruće. Od nedjelje opet sunčanije, a novo pogoršanje uz izglednije oborine očekuje se sredinom idućeg tjedna.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu vikend počinje prolaznim naoblačenjem, ali uglavnom na sjevernom dijelu uz lokalne pljuskove. No, nisu isključene nevere. Istovremeno zbog vrlo tople noći, neugodno vruće ostaje na jugu. Od nedjelje pretežno sunčano, ali vrućina postupno popušta.