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POTRAGA ZA NESTALIMA /

Broj poginulih u poplavama u Nepalu dosegao 469: 'Još nemamo punu sliku ove katastrofe'

Broj poginulih u poplavama u Nepalu dosegao 469: 'Još nemamo punu sliku ove katastrofe'
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Foto: Prabin RANABHAT/AFP/Profimedia

'Ponuda za pomoć je prirodna. Naše sigurnosne agencije provode operacije potrage i spašavanja. Za sada nam takva pomoć nije potrebna'

28.8.2026.
6:34
Hina
Prabin RANABHAT/AFP/Profimedia
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Broj poginulih u bujičnoj poplavi koja se dogodila ranije ovog tjedna u Nepalu dosegao je 469, izjavila je u petak nepalska policija. Nepalu nije potrebna pomoć drugih zemalja za provođenje operacija potrage i spašavanja nakon što je razorna bujična poplava uništila gradove, izjavilo je u petak nepalsko ministarstvo vanjskih poslova.

"Ponuda za pomoć je prirodna. Naše sigurnosne agencije provode operacije potrage i spašavanja. Za sada nam takva pomoć nije potrebna", rekao je u petak Lok Bahadur Chhetri, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova, prenosi Reuters.

Spasioci su u četvrtak tragali po dolinama i planinama Nepala za više od tisuću nestalih u toj himalajskoj državi i susjednoj Kini nakon što se golema masa leda, mulja i stijena sručila u planinsku rijeku i pokrenula katastrofalnu bujičnu poplavu.

Prioritet je pronalazak preživjelih

Nepalski ministar unutarnjih poslova Sudhan Gurung kazao je ranije da je prioritet pronalazak preživjelih, uključujući 650 stranaca. Broj nestalih lokalnih stanovnika je zasad nepoznat.

Crveni križ navodi da su uništena cijela sela i brojne zajednice odsječene zbog srušenih mostova i neprohodnih cesta. "Još nemamo punu sliku ove katastrofe", priopćila je međunarodna humanitarna organizacija.

Nepal i Kina u četvrtak su upozorili na nove poplave na Himalaji, jer dva jezera koja su nastala s obiju strana njihove granice prijete izlijevanjem u regiji pogođenoj katastrofom.

NepalPoplaveOdronKatastrofaBujice
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