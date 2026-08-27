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BESPOMOĆNI PRED PRIRODOM /

Broj mrtvih narastao na 359, više od 1500 nestalo: Otkriveno što je pokrenulo katastrofu

Hrvatska situaciju prati preko veleposlanstva u New Delhiju i u kontaktu je s nadležnim tijelima

27.8.2026.
17:42
RTL Danas
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Najmanje 359 ljudi poginulo je, a više od 1500 vodi se kao nestalo nakon katastrofalnih poplava koje su razorile područja uz granicu Nepala i Kine. Među nestalima je i više od 700 stranih državljana.

Razorna bujica odnijela je mostove, ceste i brojne objekte te odsjekla tisuće ljudi od ostatka zemlje. Spasilačke ekipe u Nepalu koriste helikoptere kako bi pronašle preživjele i dostavile hranu, vodu i drugu pomoć u teško dostupna planinska područja.

Američki geološki zavod potvrdio je da je katastrofu pokrenuo dio ledenjaka koji se odlomio i silovito udario u dno doline. Udar je bio toliko snažan da je zabilježen potres magnitude 5,2.

"Bio sam na terasi, a poplava je zahvatila i gornji kat. Povukla se tek nakon otprilike sat vremena. Moja je supruga već bila zatrpana u odronu blata, dok smo mi ostali na terasi radi sigurnosti. Nakon četiri do pet sati spasio me helikopter", ispričao je preživjeli Keshav Prasad Baral.

Čitavi okruzi odsječeni

"Gotovo četiri okruga odsječena su od ostatka zemlje, a svi mostovi su odneseni. Zbog velike brzine kojom je voda nadirala, radilo se praktički o bujičnoj poplavi pa se ljudi nisu mogli zaštititi", rekao je glasnogovornik bolnice Gopal Sedain.

Među poginulima i nestalima u Nepalu nema hrvatskih državljana, potvrdilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Hrvatska situaciju prati preko veleposlanstva u New Delhiju i u kontaktu je s nadležnim tijelima.

MVEP poziva građane koji se nalaze u pogođenom području da prate upute lokalnih vlasti i hrvatskog veleposlanstva.

NepalKinaPotresPoplaveMinistarstvo Vanjskih I Europskih Poslova
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